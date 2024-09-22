شكرا لقرائتكم خبر عن سر حب هشام سليم للغة العربية وماذا قالت عنه يسرا.. ذكرى وفاته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزامن اليوم الذكرى الثالثة لوفاة النجم الكبير هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا في 22 سبتمبر 2022 عن عمر يناهز الـ64 عاماً تاركاً أرشيفا كبيرا في عالم السينما والدراما، حيث إنه ابن أسطورة الكرة المصرية صالح سليم، ونستعرض في هذا التقرير سر إعجابه باللغة العربية وثناءه على مسلسل لعبة نيوتن للنجمة منى زكي.

وسبق أن أكد هشام سليم خلال حوار سابق مع ”الخليج 365” أن مسلسل لعبة نيوتن نال إعجابه بصورة كبيرة وبشكل خاص تمثيل منى زكى قائلاً في حواره عن سر إعجابه بـ منى زكى تحديداً: "منى فنانة موهوبة جداً، ولكن أكثر ما أعجبنى بأدائها هو علمي بأنها تتقن اللغة الإنجليزية بصورة ممتازة، ورغم ذلك إلا أنها حينما تحدثت الإنجليزى فى سفرها لأمريكا، أقنعتني أنها مصرية لا تتقنه تماماً وتتحدث الإنجليزي (مكسر)، وهو ما جعلنى أصدق شخصية (هنا) التي تجسدها ضمن أحداث المسلسل".

وفي تصريحات سابقة للنجمة يسرا لـ"الخليج 365" أكدت زوجة شقيقة خالد بأن هشام سليم لم يغِب عنها قائلة: "معايا في قلبى وعارفة لو نجحت في أي حاجة فرحته هتبقى إزاى".

ولد الفنان هشام سليم في مدينة الإسكندرية عام 1958، وهو ابن لاعب ورئيس النادى الأهلى الأسبق صالح سليم وأخوه هو خالد سليم زوج الفنانة يسرا، وأحب التمثيل منذ صغره ولفت إليه الأنظار في أول أدواره، وكان لا يزال طفلاً، والذي كان في فيلم "إمبراطورية ميم" مع الفنانة فاتن حمامة وأحمد مظهر ومن إخراج حسين كمال عام 1972.

شارك أيضاً في فيلم "أريد حلاً" مع فاتن حمامة ورشدي أباظة وإخراج سعيد مرزوق عام 1975 وفيلم "عودة الابن الضال" مع الفنانة ماجدة الرومي وهدى سلطان ومن إخراج يوسف شاهين عام 1976، ثم تابع دراسته في معهد السياحة والفنادق وتخرج منه عام 1981 وبعدها درس الفن في الأكاديمية الملكية بلندن من خلال دراسات حرة ودرس أيضاً اللغة الفرنسية.

عاد إلى عالم التمثيل من خلال مشاركته في فيلم "تزوير في أوراق رسمية" مع محمود عبد العزيز وميرفت أمين وإيمان البحر درويش عام 1984، في نفس العام شارك في فيلم "لا تسألني من أنا" آخر أفلام شادية، وخلال فترة الثمانينات شارك في أفلام: "سترك يا رب"، فيلم "سنوات الخطر"، فيلم "بصمات فوق الماء"، فيلم "رجب الوحش"، فيلم "ساعات الفزع"، فيلم "الانتقام"، فيلم "السفلة"، فيلم "الأوباش"، فيلم "الزيارة الأخيرة"، فيلم "رجل لهذا الزمان"، فيلم "نداء الدم"، فيلم "الملعوب"، فيلم "حارة الجوهري"، فيلم "عطشانة"، فيلم "عندما يتكلم الصمت".

استمرت مسيرة هشام سليم في السينما والدراما التليفزيونية بأعمال باقية في الذاكرة، ومنها أدواره في "ليالي الحلمية" و"أرابيسك" و"الرايا البيضا" و"امرأة من زمن الحب" ليختم مشواره بمسلسل "هجمة مرتدة"، وعانى فى هذه الفترة مع سرطان الرئة، لكنه أخفى مرضه عن الجميع حتى تمكن منه المرض وظهرت معاناته معه وابتعد تماماً عن الأضواء لينتهى الأمر برحيله بعد صراع مع المرض.