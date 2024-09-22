د. مسعود شومان: مصر العظيمة ولّادة ولن يموت فنها رغم محاولات التبوير

ياسر رشاد - القاهرة -

قال الدكتور مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافة، بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مصر العظيمة ولادة ولن يموت فنها رغم محاولات التبوير.

جاء ذلك فى ختام فعاليات مهرجان مسرح الهواة في حضور نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والفنان هانى كمال رئيس المهرجان والمخرج أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وعبير الرشيدي مدير المهرجان، ولجنة التحكيم ولجنة النقاد ولفيف من القيادات الثقافية والنقاد والمسرحيين والمبدعين.

واستهل رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافة كلمة بأبيات من الشعر قال فيها:

في نهاية الرحلة طلعنا من فنوننا حبايب

حاسب تقول في الفن دا مغلوب ودا غالب

راعى ورود الجمال تلقي الشجر طايب

الموهوبين في البلد هما اللى جروا النيل

بالكلمة ويا اللون والحركة والتمثيل

طاروا بنا وسط الفضا وعشنا فن جميل

قلنا ياليل سلامات الفن عمره مامات لكنه سهم وفات في قلبنا الدايب

ورحب شومان بالسادة الحضور وأعضاء لجان التحكيم والنقاد والإعلاميين وفناني مصر أصحاب المشاركات هذا العام، مقدماً تحية تقدير واحترام.

واضاف :

هكذا انقضت أيام المهرجان كحلم جميل يتوجه مجموعات من الموهوبين الذين يقولون لنا بفنهم مصر عظيمة.. ولادة.. لن يموت فنها رغم محاولات التبوير المستمرة، هكذا يتـأكد من عروض مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين أنه لا يطمح في عطايا سوى محبة المسرح ولا يسعى لمكسب سوي اكتشاف الجمال والوصول للناس بأدوات فقيرة ومعانى شديدة الثراء، لقد جاءت الفرق من أقاليم مصر لتنعش ذاكرة الهواية والهواة.. عشرون عاما على هذا المسرح المتميز الذى يمثل فضاء فنيا مختلفا، ويقدم إشارات عميقة على اهتمام المؤسسة الثقافية الرسمية بالموهوبين، وإبداعهم المسرحى المفارق، ودعم العمل الأهلي.

وأوضح أن هذا مهرجان مصري بامتياز يحاول البحث عن صيغة تحفل بالمؤلفين المصريين خاصة ممن لهم تجارب مهمة في ترسيخ هويتنا المسرحية، عبر استلهام التراث والمأثور الشعبى، وإعادة الحالة المصرية لمسرح جديد كاد أن تبتلعه رؤي المسرح الغربي وما تطرحه من تصورات بعيدة عن منظومة قيمنا.

وتابع : لقد تُوج هذا المهرجان باسم الفنان الراحل الكبير زكريا الحجاوي ليكون شخصية المهرجان، ومن ينكر علاقته بالمسرح، فأحيله على مقالى في كتاب المهرجان، لكن ماذا عنه وهو زارع أعظم أشجار فننا الشعبى من الهواة الذين صاروا من علامات الفن المصري

واضاف أن الهيئة أعدت كتيبة من الزملاء للإعداد للمهرجان أري من واجبي شكرهم جميعا، على رأسها الصديق الكاتب الأستاذ محمد ناصف الذى ذلل الصعاب ودعم المهرجان بكل إيمان ومحبة والشكر للدكتور إسلام زكى على اللمسات الفنية لمطبوعات المهرجان والشكر لزملائي في الإدارة المركزية للشئون الثقافية وكذا شكري للزميلة العزيزة عبير رشيدى مدير عام الإدارة العامة للجمعيات الثقافية وكل من معها من أبطال حقيقيين شكرا جزيلا أ. نجيب القاضي – يونس شعبان –عمرو– تامر النطاط، شكرا لكل من ساعد في أن يكون بيننا كتاب توثيقى للمهرجان وفعالياته، ونشرة يومية، إضافة لكتاب ذاكرة مهرجان مسرح الهواة الذى قمت بإعداده..شكرا لكل الإدارات الداعمة والمعاونة .

واختتم الدكتور مسعود شومان كلمته بالشعر أيضاً:

أنا ليا أخ وكان عصفور .. بيعدى أجدع حيطه وسور

ويعدى م العتمه الكاتمه .. وعشه لسه بانيه من نور

أنا أخوه اللى عشقته .. حضنت صوته وصدقته

غناه ها يجى وجاي وقته.. وقمحه في الأجران مبدور

ما أنا لى أخ وكان عصفور..



مهرجان مسرح الهواة .. كانت هيئة قصور الثقافة أقامت أمس على مسرح السامر فى العجوزة، فعاليات حفل ختام وإعلان جوائز مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي".



أقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، على مدار أسبوع منذ الأحد الماضي 15 سبتمبر.

معرض للحرف التراثية

ما أن تطأ قدماك مسرح السامر، الذى. استعد جيدا للحفل، يستقبلك معرض مشغولات يدوية للحرف التراثية من إنتاج الجمعيات الثقافية منها الجمعية النوبية التي قدمت مجموعة من المشغولات الجلدية والاكسسوارات التى تحمل الطابع النوبى، تشرف عليها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأيضاً معرض للكتاب به مجموعة مميزة من إصدارات الهيئة، بالاضافة الى مجموع من الكتب بسعر مخفض جداً "جنيه واحد".

بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني



النيل للموسيقى الشعبية

وقدمت فرقة النيل للموسيقى الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من أغنياتها لجمهور حفل الختام .



شارك في دورة المهرجان هذا العام 11 عرضا مسرحيا متميزا من عروض فرق الهواة التي تقدمها فرق الجمعيات الثقافية خلال عام، وذلك بهدف تشجيع المبدعين في مجال العمل المسرحي.

وأقيم المهرجان برئاسة الفنان د. هاني كمال، ونظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، والإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة عبير الرشيدي مدير المهرجان.

وكرم المهرجان أسماء الفنانين والكتّاب والقيادات الراحلين وهم: د. عايدة علام، أحمد حلاوة، أشرف عبد الغفور، علاء عبد العزيز، محمد البطاوي، محمد لبيب، محمود الجندي، وممدوح أبو يوسف.

بجانب تكريم الفنانات القديرات: عايدة فهمي، ماجدة منير، نهاد أبو العينين، والناقدة القديرة منحة البطراوي، ومن الفنانين: أحمد إسماعيل، خالد الذهبي، سعيد صديق، عادل عبده، ياسر علي ماهر، والمخرجين جمال قاسم ومجدي مجاهد.

وتكونت لجنة التحكيم من الفنانين طارق الدسوقي د. نبيلة حسن، د. وليد الشهاوي، سامح مجاهد، ومهندس الديكور فادي فوكيه.