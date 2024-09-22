رانيا محمود ياسين تعلن عضويتها في لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي عن انضمامها إلى لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وأعربت رانيا، عن سعادتها الكبيرة بهذه الخطوة، مشيرة إلى أنها تلقت عروضًا للمشاركة في لجان تحكيم مهرجانات سابقة، لكنها اعتذرت نظرًا لانشغالها برعاية أولادها في مرحلة عمرية تحتاج إلى اهتمامها.

مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

يتولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر الفنان خالد سرحان، وتضم اللجنة أيضًا كلًا من الفنانة رانيا محمود ياسين والفنانة نهي عابدين.

تقام الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.

يهدف مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول حوض البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المميزة.