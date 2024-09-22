شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مليون دولار فى الافتتاحية.. فيلم Transformers One يخالف التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأنيميشن Transformers One إيرادات وصلت لـ 26 مليون دولار في الافتتاحية الاولي للعمل الذي طرح يوم الجمعة الماضي بدور العرض السينمائي، وهو ما يعد مخالفاً للتوقعات التي تراوحت من 15:20 مليون دولار في الافتتاحية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة deadline، فإن فيلم Transformers One الي أخرجه جوش كولي من إنتاج شركة Paramount Hasbro Entertainment حقق إيرادات بـ 26 مليون دولار في افتتاحه بعد أن حقق 9.7 مليون دولار في اليوم الأول في 3978 دار عرض.

ويقود طاقم الأداء الصوتى فى فيلم Transformers One المنتظر، كل من النجم العالمي كريس هيمسورث، وبريان تايري هنري، وسكارليت جوهانسون، وكيجان مايكل كي.

وكانت قد وصلت إيرادات الجزء السابع من سلسلة Transformers، الذي جاء بعنوان Transformers: Rise of the Beasts إلى 433 مليونا و723 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 9 يونيو الماضى، ووصلت مدة العمل إلى ساعتين و7 دقائق، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، وانقسمت إيرادات العمل بين 157 مليونا و 23 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و 276 مليونا و700 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.