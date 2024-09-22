شكرا لقرائتكم خبر عن مارثا الحقيقية تواصل الهجوم على Baby Reindeer بعد فوزه بثلاث جوائز إيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فور مسلسل الدراما Baby Reindeer بثلاث جوائز في سباق الإيمي الأخير، خرجت فيونا هارفي، السيدة التي ادعت أن المسلسل إظهرها بشكل غير حقيقي ومخالف للحقيقية حيث إنها "مارثا" الحقيقية التي كانت في حياة ريتشارد جاد الممثل الرئيسي وكاتب العمل.

ونقلت صحيفة الديلي ميل، تصريحات عن هارفي، "أخشى الخروج خوفًا من التعرض للهجوم، خلال الأسابيع الأخيرة لا أغادر شقتي"، أعاني من أمور أخرى كثيرة، نوبات هلع مستمرة، وآلام الصدر، والقلق، والكوابيس، والاكتئاب، والعصبية، وآلام المعدة، وفقدان الشهية، والخوف والأرق."

وجسدت "مارثا" ضمن احداث مسلسل Baby Reindeer حيث ظهرت كمصدر إلهام حول ممثل كوميدي فاشل (ريتشارد جاد) الذي يصادق امرأة وحيدة تدعى مارثا، وسرعان ما تشرع في الهجوم عليه بالرسائل النصية والبريد الإلكتروني والزيارات إلى الحانة حيث يعمل.

وفاز مسلسل Baby Reindeer بطولة ريتشارد جاد، مبتكر المسلسل، بثلاث جوائز إيمي في نهاية الأسبوع الماضي، عن التمثيل والكتابة وعملية الإنتاج،حيث ان المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا على نتفليكس.

وكانت قد رفعت هارفي وفريقها القانوني دعوى قضائية بقيمة 170 مليون دولار ضد نتفليكس في مايو الماضي، مدعية أنها تعرضت للتشهير "بحجم ونطاق غير مسبوق"، وهي تقاضي بتهمة التسبب المتعمد في ضائقة عاطفية وإهمال جسيم.

