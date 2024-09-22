أشرف زكي يكشف لـ "الخليج 365" الحالة الصحية للفنانة آثار الحكيم بعد تعرضها لوعكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة آثارالحكيم بعد نقلها لأحد المستشفيات إثر تعرضها لوعكة صحية.

أكد أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أن الفنانة آثار الحكيم بخير وعن دخولها المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية لمدة يوم واحد وليس أكثر وعن تواصله معه والاطمئنان على حالتها الصحية.

آثار الحكيم حصلت على درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية من كلية الآداب بجامعة عين شمس، وعملت بعد التخرج في مجال العلاقات العامة، عملت في المجال الفني منذ منتصف السبعينيات، لكنها نالت شهرة كبرى منذ حقبة الثمانينيات، وتعاونت خلال مسيرتها مع كبار النجوم وصناع الدراما والسينما المصرية وكان أبرز أفلامها "النمر والأنثى، طائر على الطريق، الحب فوق هضبة الهرم، بطل من ورق".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة آثار الحكيم كانت بمسلسل "الوتر المشدود" عام 2009.

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