بسمة وهبة تكشف عن سرقة "عُقد وساعات ثمينة" من الفنان أحمد سعد بعد حفل زفاف نجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن سرقة مقتنيات الفنان أحمد سعد عقب حضوره حفل زفاف نجلها الذي أقيم في إيطاليا وسط حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وحلت بسمة وهبة ضيفة على برنامج "ET بالعربي" وقالت: "حد الظاهر عارف أن ده أحمد سعد وأن الشنطة دي فيها ايه أو مراقبه، لان دي الشنطة اللي فيها ساعات براندات وفيها العقد اللي الناس كلها قعدت تتكلم عليه".

وأضافت: "واللي بيقولوه الناس انا مابعتبرهوش نقد انا بعتبر أن ده حسد، وأنا لما اقولك ايه اللي انتي لابساه ده؟، انا كده حسدتك معناه اني متستكتراه عليكي، هو ده الحسد أن أنا بستكتر النعمة عليكي، ارتاحو أحمد سعد كل اللي انتوا نبرتوا عليه اتسرق".

وشهد حفل زفاف نجل الإعلامية بسمة وهبة الظهور الأول للفنان أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني بعد تداول أنباء عن عودتهما مرة أخرى خلال الفترة الماضية ووجهت وهبة الشكر لحضورهما وقالت: "ايه يا أحمد وعلياء الناس الحلوة دي سكر، نورتوا الفرح وأحمد مطرب الوطن العربي الأول شكرًا".

يذكر أن الفنان أحمد سعد يحيي حفلًا غنائيًا في الكويت يوم 29 نوفمبر المقبل.

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