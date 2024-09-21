"ما يحدث في غزة جريمة بحق الإنسانية".. نجم عالمي يطالب بمحاكمة نتنياهو وحكومته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

انتقد النجم الإسباني العالمي خافيير باردم الحكومة الإسرائيلية ومواصلتها ارتكاب العديد من الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب تكريمه بجائزة "Donostia Award" لإنجاز العمر من مهرجان "San Sebastian Film Festival" في دورته الـ 72 هذا العام الذي يقام في إسبانيا في الفترة من 20-28 سبتمبر الجاري.

خرج خافيير باردم عن صمته خلال المؤتمر الصحفي بسبب حديث أحد الصحفيين عن الأوضاع السياسية حول العالم، ووجه انتقادات لاذعة للحكومة الإسرائيلية ومواصلة قصف قطاع غزة ونزوح واستشهاد الآلاف من العائلات الفلسطينية وقال: "ما يحدث في غزة غير مقبول، أمر مفزع وتجريد من الإنسانية، والحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأكثر تطرفًا في التاريخ، وتواصل ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية وضد القانون الدولي".

واستكمل: "والهجمات الفظيعة التي وقعت يوم 7 أكتوبر 2023، لا تبرره هذه العقوبة الهائلة التي يعاني منها الفلسطينيون، وإن الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الحكومة الإسرائيلية الحالية في أفعالها في غزة والضفة الغربية يجب أن يتغير، أعتقد أن دولًا مثل الولايات المتحدة وألمانيا وإنجلترا يتعين عليهم إعادة التفكير في دعمها غير المشروط لإسرائيل عندما نرى جرائم بهذه الوحشية، إن منع دخول الغذاء والماء والدواء والكهرباء، كما تقول اليونيسيف هو حرب ضد الأطفال وستكون هذه الصدمة لأجيال عديدة قادمة".

مضيفًأ: "الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل لا تمثل على الإطلاق الجالية اليهودية أو المجتمع الإسرائيلي، ومسؤوليتنا هي أن نكون قادرين على مراقبة وإدانة تلك الحالات التي نعتبرها غير مقبولة، وأن نطلب من المحكمة الجنائية الدولية إدانة المسؤولين عن ما يحدث والحكم عليهم، وفي هذه الحالة نتنياهو".

يذكر أن خافيير باردم يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم الدراما "F1" بطولة النجم براد بيت ويعرض بحلول عام 2025.

اقرأ أيضا:

بعد منة فضالي.. ريم البارودي تنسحب من مسلسل "جوما"