حميد الشاعري: منحت لشركة حق استغلال بصمة صوتي بالذكاء الاصطناعي بعد وفاتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان حميد الشاعري عن تعاقده مع إحدى الشركات على استغلال بصمة صوته بعد وفاته، ليتم استخدامها بواسطة الذكاء الاصطناعي بأي أعمال غنائية في المستقبل.

حل الفنان حميد الشاعري ضيفا على إحدى حلقات بودكاست "حوارات مع عباس" الذي يقدمه الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وعن منحه بصمة صوته لإحدى الشركات قال الشاعري: "الذكاء الاصطناعي شايفه عظيم، يعني مثلا ربنا لما يفتكرني نفسك تسمع أغنية جديدة مثلا بصوت حميد الشاعري، وأنا تعاقدت مع شركة مؤخرًا وأديتهم بصمة صوتي، وخدوا موافقتي وموافقة الورثة، ولسه مطلعتش حاجة بالذكاء الاصطناعي، لكن أنا عملت البصمة وحمايا عملها، ولما ربنا يفتكرنا حد عاوز يسمع مني أي أغنية جديدة أو قديمة، وأنا مش هكون موجود وقتها عشان أحكم على حاجة، والذكاء الاصطناعي له مميزات وله أضرار، ودلوقتي انت ممكن تشوف عبدالحليم حافظ بيمثل فيلم دلوقتي، والموضوع مش جديد هم عاملينه تطبيق من 2014 على الموبايل، وانت مثلا عاجبك فيلم تحط صورتك وتبقى انت البطل".

واستكمل: "وأنا راجل منفتح ومش ضد الذكاء الاصطناعي ومش معاه أوي، وأنا لسه عايش مش ممكن أعمل ده، والموضوع مش لدلوقتي خالص، وبتسيب البصمة ورث لولادك، ابنك مثلا عامل أغنية جديدة وعاوز يسمعها بصوت أبوه، وممكن حد يستغل بصمتك بطريقة غير لائقة، وهنا بقى يجي الاختيار بصمتك مع مين؟، واحنا مش ممكن نقف ضد التطور".

جدير بالذكر أن الفنان حميد الشاعري أحيا مؤخرًا حفلا ضمن حفلات مهرجان العلمين، ضم مجموعة من نجوم التسعينيات.

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