معرض لوحات في مكتبة مصر الجديدة والمستقبل

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، عدد من الفعاليات تهدف إلى تعزيز ثقافة السلام مواكبة ليوم العالمي للسلام الذى يصادف ٢١ من سبتمبر من كل عام.

أعلن الدكتور نبيل حلمي، رئيس جمعية مصر الجديدة، عن افتتاح معرض بعنوان " ثقافة السلام " فى الساعة الثانية عشر صباح اليوم، السبت في مكتبة مصر الجديدة إحدى المنصات الثقافية بالجمعية.

ويشارك 15 فنانًا من الفئات العمرية المختلفة من رواد المكتبة، يعرضون 30 لوحة فنية نتاج ورش الرسم التي تشهدها المكتبة على مدار العام تحت إشراف الفنان التشكيلي أحمد بيرو، مشيرًا إلى أن اللوحات متنوعة كاللوحات التجريدية والتعبيرية المنفذة بألوان الأكريليك والألوان الزيتية، بالإضافة إلى لوحات الكولاج وغيرها من اللوحات المنفذة بواسطة مواد مختلفة.

كما تنظم مكتبة المستقبل، احدى المنصات الثقافية التابعة للجمعية، فى الساعة السادسة من مساء الخميس القادم الموافق ٢٦ سبتمبر الجارى ندوة بعنوان ( السلام الداخلي والخارجي وعلاقته بالصحة النفسية للأفراد والشعوب)، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام ايضا تحاضر فيها الدكتورة إسراء إبراهيم، دكتوراه فى علم النفس الارشادى ومستشار نفسى وتربوى.

تتناول الندوة معنى السلام، ما اهمية السلام بالنسبة للافراد والمجتمعات، علاقة السلام بالصحة النفسية، خطوات عملية تساعد الفرد على تحقيق السلام النفسي.