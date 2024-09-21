شكرا لقرائتكم خبر عن إحياء ذكرى المؤلف الإسباني خواكين رودريجو فى حفل السيمفونى بالأوبرا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن اهتمامات الثقافة المصرية لتقديم مختلف ألوان الفنون الجادة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى "المدير الموسيقى للأوركسترا" تحت عنوان (رودريجو روح إسبانيا‏) فى الثامنة والنصف مساء اليوم على المسرح الكبير ومشاركة السوليستات السوبرانو داليا فاروق وعازف الجيتار الأسبانى خوسيه لويس موريلياس.

‏ويأتي الحفل في إطار إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة المؤلف الموسيقى الإسبانى خواكين رودريجو، كما يتضمن برنامج الحفل أربعة مادريجالات للحب للسوبرانو والأوركسترا من مؤلفاته (وتعنى نوع من الغناء الذى تتخلله فواصل ورقصات وغناء جماعى): "فى آرانخويث مع حبى للصوت البشرى والأوركسترا، فانتازيا إلى رجل نبيل للجيتار والأوركسترا، الشرير والريسركار، الإسبانية وفانفار فرسان نابولى، رقصة الفؤوس وكنارى) كما يتضمن البرنامج السيمفونية رقم 1 لـ لودفيج فان بيتهوفن.

وُلد خواكين رودريجو عام 1901 في مدينة ساجونتو، فالنسيا، إسبانيا، وفقد بصره في سن الثالثة بسبب إصابة، بدأ تعلم الموسيقى في سن مبكرة، حيث درس البيانو والسولفاج فى سن الثامنة والتلحين في سن السادسة عشرة، اشتهر عالميًا بأعماله التي أدخل فيها الغيتار الإسباني، وكتب ألحانه بطريقة بريل للنشر لاحقًا.

درس رودريجو الموسيقى على يد فرانسيسكو انتيك في فالنسيا ثم في باريس على يد بول دوكا. حصل على جائزة إسبانيا الوطنية عام 1925 عن عمله "قطع الأطفال الخمسة". أصبح بروفيسورًا فى تاريخ الموسيقى في جامعة كمبلوتنسى بمدريد عام 1947.

أشهر أعماله "كونشرتو دي آرانخويث" التى لحنها في باريس عام 1939، وهو عمل مميز للغيتار والأوركسترا وتعتبر قمة في الموسيقى الإسبانية وواحدة من مراجع كونشيرتات الجيتار.

حصل رودريجو على العديد من التكريمات، منها لقب "ماركيز دي لوس جاردينيس دي آرانخويث" من الملك خوان كارلوس عام 1991، ووسام جائزة "أمير أستورياز" عام 1996، توفي في مدريد عام 1999 عن عمر 97 عامًا.