"قفل عليه باب الحمام".. تفاصيل اعتداء نجل محمد رمضان على طفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استضاف الإعلامي عمرو أديب، في مداخلة هاتفية ببرنامجه "الحكاية" المعروض على قناة MBC مصر، محمد سالم والد الطفل الذي ضربه نجل الفنان محمد رمضان في أحد النوادي، ليكشف عن تفاصيل الواقعة، وأخر التطورات.

وحكى سالم كيف بدأت المشادة بين الطفلين، قائلا "الحقيقة الموضوع عبارة عن مشادة بين أطفال، هو في الأساس موضوع بسيط، لكن اتقال فيها كلام من عينة متعرفوش أنا ابن مين؟، وكان ابني ومجموعة من زملائه بيلعبوا عند الألعاب المائية تقريبا حد خبط في ابن الشخص اللي أنا مدعي عليه، ابني تدخل يحوش بين الاتنين، الولد التاني قاله انت متعرفش أنا ابن مين؟، والأطفال حصل بينهم تلاسن بسيط وتجاذب بالأيدي برضه بسيط".

وتابع والد الطفل الضحية "ابني ابتعد وعلى ما يبدو الطفل التاني اتصل بوالده، في الحالات دي أعتقد فيه قنوات تتبع العرف والأصول والأهالي تقعد مع بعض أو ولي الأمر يتكلم مع الطفل بالحسنى ويلجأ لإدارة النادي لكن ده محصلش. ابني بعد المشادة خد بعده ومشي، ابن الشخص الآخر جري وراهم وفتح فيديو ويشاور على ابني وأصحابه ويقول هما دول، الولد تتبع ابني وقفل عليه باب الحمام من برة بكرسي زي ما بنشوف في الأفلام، وده شيء خطير جدا احتجاز إنسان وفي هذه الحالة طفل دون وجه حق ويعاقب عليه القانون، هل ده تفكير طفل، هسيب الموضوع ده للنيابة، حد من أصدقاء ابني تمكن انه يخرجه من الحمام وهما خارجين لقوا الفنان محمد رمضان في وشهم".

وأضاف والد الطفل الضحية "ابنه استعان بيه وهو جه ودخل على ابني وزميله اللي خرجه من الحمام وابتدى يوبخهم توبيخ فيه نوع من الترهيب، واخدهم وحط إيده على كتافهم هما الاتنين، وسأل ابنه مين في دول، وابني قال له من فضلك شيل إيدك هو طفل عنده 11 سنة وأدامه راجل كبير، ابنه شاور على ابني وساب الولد التاني، وهمس في أذن ابنه بحاجة ولكن في خلال ثانية الواد اتقدم خطوتين وضرب ابني قلم، إحدى الأمهات سمعت الصوت وقالت يا رب ما يكون حد اتضرب قلم وعندنا شهود بالكلام ده، والكلام مثبت بالصور وتقرير الطبيب الشرعي، وراح دخل حايش ابنه وراه وخلاص المهمة خلصت وابني طبعا قعد يعيط بهستيريا".

وأشار محمد سالم في المداخلة لوجود كاميرات في النادي وطالب بتفريغها، لكن الإدارة حتى الآن لم تسمح له بمشاهدتها، ولم يأتيه من جانبهم رد حازم، حسب قوله، متابعا "عشان كده لجأت للقسم وبعدين للنيابة، والمفروض هيتم تفريغ الكاميرات، وفيه شهود، وكان فيه طفل تاني والدته عملت شكوى رسمية في النادي وشهود قدموا شهادتهم، الرد اللي جالي من النادي كنت أتوقع يكون أقوى من كده، لما أقول فيه طفل معتدى عليه وشهود ويتقالي إن الطفل التاني بيتعرض لضغوط كتير والناس بتتنمر عليه فحسيت إن فيه حاجة مش سليمة، فقلت هلجأ للقضاء عشان حق ابني يجي".

وعن حالة الولد الصحية قال والده "متضرر نفسيا جدا لكن الحمد لله بدأ يتحسن من تكاتف زملائه حوله والفريق بتاعه، الحمد لله فيه ناس مصايبها اكتر من كده بكتير بس الإهانة في العلن شيء صعب على أي انسان فمبالك بطفل صغير وفي وجود شخص كبير المفروض يكون فيه سلوك غير كده، أنا لا اجرؤ إن ابني يختصم طفل آخر وأتدخل لتهيئة الأمور بحيث إن الطفل الآخر ده يتضرب بالقلم، أنا راجل ابن طبقة وسطى ومتربتش على ده".

وأكد الإعلامي عمرو أديب أن فريق برنامجه تواصل بالفعل مع الطرف الآخر، وكان من المفترض أن يدخل معهم في مداخلة هاتفية محامي الفنان محمد رمضان، ولكنه اختفى، وشدد عمرو أن البرنامج مهتم بعرض كلام الطرفين، وأن في أي لحظة يقرر الفنان محمد رمضان أو محاميه إجراء مداخلة للرد، ستكون الفرصة أمامهما كاملة.

كانت الساعات الماضية شهدت وقوع مشادة بين طفلين في أحد النوادي، تطورت لتجاذب بالأيدي، بينهم نجل الفنان محمد رمضان، وقام والد الطفل الآخر بتحرير محضرا يتهم فيه ابن الفنان الشهير بصفع نجله، ويطالب بتفريغ الكاميرات الموجودة في النادي لإثبات الواقعة، والحصول على حق ابنه.