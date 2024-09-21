إيرادات الجمعة.. "عاشق" الأول و"اللعب مع العيال" يتفوق على "ولاد رزق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 7 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: عاشق، X مراتي، ولاد رزق 3، اللعب مع العيال، عصابة الماكس، أهل الكهف، جوازة توكسيك، وحققت الأفلام السبعة، أمس الجمعة 20 سبتمبر، إيرادات بلغت 2 مليون و226 ألفا و736 جنيها، وزعت على النحو التالي..

عاشق

حقق فيلم عاشق إيرادا بلغ مليون و123 ألفا و661 جنيها، ليحتل صدارة شباك التذاكر ويحصل على المركز الأول.

"عاشق" تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، وتطل من خلاله هنا الزاهد كضيف شرف، والعمل من إنتاج أحمد السبكي.

X مراتي

وفاز فيلم X مراتي بالمركز الثاني، محققا 734 ألفا و861 جنيها.

إكس مراتي تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، بطولة محمد ممدوح، هشام ماجد، أمينة خليل، خالد كمال، علي صبحي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

اللعب مع العيال

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم "اللعب مع العيال" محققا 160 ألفا و787 جنيها.

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

ولاد رزق 3

ذهب المركز الرابع للجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، وحقق 152 ألفا و429 جنيها.

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.

عصابة الماكس

وحصل على المركز الخامس فيلم عصابة الماكس والذي حقق 51 ألفا و527 جنيها.

"عصابة الماكس" تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، محمد لطفي، حاتم صلاح

جوازة توكسيك

وجاء في المركز السادس فيلم جوازة توكسيك محققا 2808 جنيهات.

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة.

أهل الكهف

أما المركز السابع والأخير فكان من نصيب فيلم "أهل الكهف" بعد تحقيقه 663 جنيها.

"أهل الكهف" عن مسرحية للكاتب الكبير توفيق الحكيم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، أحمد عيد، ريم مصطفى، محمد ممدوح، محمد فراج، صبري فواز، هاجر أحمد.