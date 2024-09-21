اليوم.. ماريان خوري وماجي مرجان في ندوة "السينما والعائلة" بمعهد جوته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستضيف معهد جوته بمقره الكائن بوسط البلد، في القاهرة، المخرجة والمنتجة السينمائية ماريان خوري والمخرجة ماجي مرجان في الخامسة من مساء اليوم السبت في ندوة بعنوان "السينما والعائلة.. هل نجرؤ أن نكشف عائلتنا وذواتنا أمام الجماهير".

وتتحدث في الندوة ماريان خوري وماجي مرجان من خلال تجربتهما السينمائية، إذ أخرجت ماريان فيلمها التسجيلي العائلي (احكيلي) الفائز بجائزة الجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتدور أحداثه خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما، "الأم" هي مخرجة الفيلم ومنتجته ماريان خوري، و"الابنة" هي ابنتها "سارة" التي درست السينما في كوبا، وتسعى كل منهما لاكتشاف الحياة بصعوباتها ومتعها، من خلال مشاهد أرشيفية لم يرها أحد من قبل، وتغوص ماريان خورى في عالم بين الحقيقة والخيال، سواء كان ذلك من خلال شخصيات أفراد العائلة التي ظهرت في أفلام الخال المخرج الراحل يوسف شاهين الذاتية، أو من خلال أدوار سيدات العائلة الحقيقية في مسرح الحياة.

كما أنتجت "ماريان" فيلم يوسف شاهين الروائي الذاتي والعائلي (إسكندرية كمان وكمان) الذي تم عرضه عام 1989.

أما ماجي مرجان أخرجت الفيلم التسجيلي (من وإلى مير) وهو فيلم عائلي تعيد فيه المخرجة اكتشاف عائلتها وتاريخ قريتهم الصعيدية المهمشة، فتعيد اكتشاف مأساة القرية وهروب أهلها.

وتأتي هذه الندوة ضمن الفعاليات الموازية لأسبوع أفلام جوته الممتد في القاهرة حتى 23 من الشهر الجاري، واتخذت الفعاليات من الأرشيف والذاكرة عنوانا عريضا لها، إذ أقيمت بالأمس ندوة بعنوان (كيف نحكي قصة ارشيفنا الشخصي، كيف نراه في صورته الكبيرة، كيف نعيد استخدامه وإنتاج لغة سينمائية منه، كيف نتحرك من الخاص للعام) والتي تحدث خلالها: "غادة فكري، ويمنى خطاب" من مجموعة انثروبولوجي بالعربي، وأدار النقاش المخرج أحمد نبيل.

ويستمر أسبوع أفلام جوته في مقري معهد جوته بالقاهرة بالدقي ووسط البلد حتى 23 سبتمبر، وفي الإسكندرية حتى 24 سبتمبر، في عرض برنامجه السينمائي المتنوع من خلال مجموعة من الأفلام الطويلة، الروائية والوثائقية، والأفلام القصيرة من ألمانيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يستمر معرض (ذاكرة ممتدة.. عن الأرشيف المضاد) في فتح أبوابه أمام الجمهور حتى يوم 8 أكتوبر2024.