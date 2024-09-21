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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اليمنية بلقيس بأخر إطلالتها على متابعيها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الاناقة و الجمال حيث كانت ترتدي فستان أسود طويل و ضيق من دون أكمام زين بحبات الكريستال، من دار أزياء Versace، و تركت شعهرا القصير منسدلاً مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
كما و شاركت بلقيس مقطع فيديو جمعها بمصممة الأزياء العالمية دوناتيلال فيرساتشي، خلال عرض Versace في ميلانو.
وكانت بلقيس قد اختارت مجوهرات من "Messika Paris"، أضافت على الإطلالة رونقاً خاصاً.
وردت بلقيس شعرها بالكامل عن وجهها بتسريحة الـ Wet Look، وطبقت مكياجاً ترابياً يليق بجمال ملامح وجهها.
كانت هذه تفاصيل خبر بأنوثة عالية.. بلقيس تسحر القلوب بفستان أسود رائع من توقيع Versace لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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