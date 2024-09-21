الصورة الاولى لأحمد سعد وزوجته بعد عودتهما الى بعضهما

أثار الفنّان المصريّ، أحمد سعد، الجدل من جديد، حول صحّة رجوع الوفاق بينه وبين طليقته مصمّمة الأزياء علياء بسيوني، بعد حضورهما جنبًا إلى جنب حفل زفاف نجل الإعلاميّة المصريّة، بسمة وهبة، في إيطاليا.

في هذا السّياق، نشرت “وهبة”، عبر خاصيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، أكثر من صورة من أجواء حفل زفاف نجلها، من بينها صورة جمعتها مع أحمد سعد وزوجته السّابقة وعلّقت بكلمات الشّكر على حضورهما، مضيفةً أنّ أحمد سعد، هو مطرب الوطن العربيّ الأوّل.

هذه الصّورة، أعادت الى الواجهة من جديد، تساؤلات الجمهور حول عودة أحمد سعد الى طليقته، خصوصًا أنّ علياء عايدت أحمد، في وقت سابق برسالة محبّة بمناسبة عيد ميلاده عبر “إنستغرام”.

وأشار مصدر قريب من أحمد سعد الى أنه عاد الى زوجته قبل الحفل الذي أحياه في الساحل الشمالي بيومين. وقد شهد الحفل حضور علياء بسيوني.

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نذكر أنّ طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني تمّ في العام الفائت٢٠٢٣، بشكل مفاجىء، لكنّ سعد صرّح في أكثر من مناسبة أنّ علياء زوجة مِثاليّة، دعمته وغيّرت حياته، كما قام بعدّة محاولات لرأب الصّدع بينهما.

الجدير بالذّكر، أنّ أحمد سعد، رُزق من علياء بسيوني طفلتَين هما علياء ومريم.