"موزع البريد" يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان جيلنا "الفن من أجل الحياة"

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفيلم القصير موزع البريد ، للمخرج أحمد فايز خلال فعاليات المسابقة الرسمية لمهرجان جيلنا «الفن من أجل الحياة » بالتعاون بين المركز الكاثوليكى المصري للسينما والمركز الاعلامى “سات 7” خلال الفتره من 1-5 اكتوبر 2024 .

تفاصيل فيلم موزع البريد

يعد موزع البريد ، مشروع تخرج من المدرسة العربية للسينما والتليفزيون تحت إشراف د. منى الصبان ، عن قصه الكاتب توفيق الحكيم، تدور أحداث العمل حول بائع شاى يلتقى بموزع البريد وكأنه شبحا يبدأ فى اختيار بعض الاشخاص لاعطاء كل واحد منهم خطابًا خاصًا لتتصاعد الاحداث لنكتشف الحكمة من توزيع الخطابات على أشخاص دون غيرهم ، العمل رمزيه استخدام الخطابات كإشارة إلى الارزاق التى يتم توزيعها على المخلوقات فالبعض يرى أن هناك أشخاص لا يستحقون تلك الرزق دون النظر من الحكمة وراء ذلك وخاصة مع شخصية بائع الشاى والذى اعترض على توزيع الخطابات وهو يجهل حكمة الخالق فى ذلك.

موزع البريد سيناريو وإخراج: أحمد فايز ، D.O.P : عمرو نوار ، مساعد مخرج أول: مازن محمد ، مساعد مخرج الثاني : محمد موسي ، المدير التنفيذي : حسام عزام ، مونتاج وتلوين : حسين الشريف ، تسجيل ومكساج صوتي : إسلام البستاوي ، تصميم صوتي : حسين الشريف ، مؤثرات بصرية : حازم حسن ، ترجمة: عبد الرحمن فايز ،مصمم الملصق: مؤمن محمد ابراهيم.