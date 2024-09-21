شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد خليل مرسي.. عملاق الفن المصري الذى أثرى المسرح والتلفزيون والسينما والان مع تفاصيل الخبر

في كل عام، في 21 من سبتمبر، نتذكر واحداً من أبرز نجوم الدراما والسينما المصرية، الفنان خليل مرسي، وأطلق علية عملاق الفن المصري، حيث تعددت أدورة في المسرح والتلفزيون والسينما.

تخرج خليل مرسي من كلية الزراعة على الرغم من حبه للفن وذلك بسبب رفض والده احترافه للتمثيل، ولكنه بعد التخرج التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية واستطاع استكمال الدراسات العليا والحصول على الدكتوراه وشغل منصب رئيس قسم المسرح في جامعة 6 أكتوبر.

وبدأ خليل مشواره الفني بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث قدم باقة متنوعة من الأدوار التي حفرت في ذاكرة المشاهد. تميز بأدائه المتقن للشخصيات المركبة، سواء كانت كوميدية أو الشريرة. ومن أبرز أعماله:

الدرامية: "لن أعيش في جلباب أبي"، "الإمام الشافعي"، "هارون الرشيد"، "ونيس"،"خيبر" ،"العراف" ،"بالأمر المباشر" ،"مشرفة.. رجل لهذا الزمان" ، "كليوباترا وسقوط الخلافة" "راجل وست ستات فى عام 2010"، "حضرة المتهم أبى" "أولاد الأكابر" ،"فارس بلا جواد" "أوبرا عايدة" ،"زيزينيا".

ومن أعماله السينمائية: "أوقات فراغ"، "حبك نار"، "مافيا"، "الساحر" ،"أمن دولة"، "امراة هزت عرش مصر" ،"أقوى الرجال" ،"مهمة في تل أبيب" .

كما ارتبط اسمه بالفنان القدير محمد صبحي حيث كان أحد أعضاء فرقته المسرحية وقدم معه عدد كبير من الأعمال مثل مسرحية "سكة السلامة 2000"، "كارمن" وغيرهم الكثير من المسرحيات.

وفي ذلك السياق، انتشر موقف مؤثر لخليل مرسي حيث أنه بكى بسبب عدم رؤيته للكعبة المشرفة أثناء تأدية مناسك العمرة، وتحدث عن ذلك الموقف وقال أنه شعر بانقباضه في قلبه ولكنه استطاع بعد ذلك الدخول إلى الكعبة.

توفي خليل مرسي يوم 5 أغسطس عام 2014 تاركا خلفه إرثاً فنياً كبيراً، حيث ساهم في إثراء الساحة الفنية المصرية بأعمال مميزة.