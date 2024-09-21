شكرا لقرائتكم خبر عن سهير المرشدي.. أيقونة المسرح المصري في ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

يعد اسم سهير المرشدي اسم لامع في سماء الفن المصري، لا يمكن لأحد أن ينسى أدوارها المتنوعة التي تركت بصمة لا تمحى في قلوب محبي الدراما والسينما، في ذكرى ميلادها، نستعرض سريعًا مسيرة هذه الفنانة العريقة التي قدمت الكثير للفن المصري.

بدأت موهبة سهير المرشدي تلمع في سن مبكر، حيث اكتشفتها ناظرة مدرستها وأسندت إليها دورًا في مسرحية المدرسة "الأميرة العمياء"، بعد ذلك، التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لتخرج منه محملة بطاقة إبداعية كبيرة.

مسيرة حافلة بالإنجازات



لم تقتصر مسيرة سهير المرشدي على المسرح، بل امتدت لتشمل السينما والتلفزيون، حيث قدمت العديد من الأعمال التي حفرت اسمها في ذاكرة الجمهور. من أبرز أدوارها:

• فيلم المشاغب

• صبيان وبنات

• القاهرة 30

• شنطة حمزة

• جفت الأمطار

• جريمة في الحي الهادئ

• الزوجة الثانية

• حكاية بنت اسمها مرمر

• حكمت المحكمة

• توحيدة

• السيد البلطى

• عودة الابن الضال

• كدابين الزفة

• أريد حلا

• الخروج من الجنة

• جريمة في الحي الهادئ

• رغبة متوحشة

• العشق والدم

كما قدمت العديد من المسلسلات ،منهم:

• مسلسل ليالي الحلمية

• بوابة الحلواني

• أرابيسك

• ليالي الحصاد

• ألف ليله و ليلة

وكان آخر أدوارها في الدراما فى مسلسل "طايع" والذي عرض في رمضان 2018.

وفي ذلك السياق ،تزوجت سهير المرشدي من الفنان كرم مطاوع، وأنجبت ابنتهما الفنانة حنان مطاوع.

ومن الجدير بالذكر،حازت الفنانة سهير المرشدي على وسام الفنون والآداب من مهرجان قرطاج بتونس، كما انتخِبت رئيسة لمجلس إدارة جمعية أنصار التمثيل والسينما.