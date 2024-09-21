عمر عبد العزيز: "كريم عبد العزيز بيفكرني بـ رشدي أباظة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال المخرج عمر عبد العزيز، إنه يُفضل مشاهدة الفنان كريم عبد العزيز في أدوار الكوميديا الخفيفة أكثر من الأكشن والكوميديا الصريحة.

وتابع عبد العزيز، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن كريم عبد العزيز يستطيع أن يناقش قضية هامة ويوصلها للجمهور بشكل بسيط، ويذكرني في ذلك بالفنان الراحل رشدي أباظة، قائلاً: "هنلاقي رشدي أباظة عمل أفلام كوميدي كتير، مثل: الزوجة 13، ده كوميدي .. احنا قعدنا فترة الكومديان لازم يبقى مشوّه، إذا اتعمل اللايت اللطيف هيبقى كويس".

وأضاف، أنه يحب مشاهدة الفنان كريم عبد العزيز أكثر في الأفلام التي قدمها في بداية مشواره الفني، مثل "حرامية في تايلاند" مشيدًا بالكيمياء التي تجمع بين كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، وحتى على مستوى الصداقة أيضًا.