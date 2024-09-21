أهل مصر .. الاثنين انطلاق الملتقى 18 لشباب المحافظات الحدودية بأسوان

ياسر رشاد - القاهرة -

أهل مصر .. مسرح فوزي فوزي بأسوان، على موعد يوم الاثنين المقبل في السادسة مساء مع انطلاق الملتقى الثامن عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، برعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويستمر حتى 29 سبتمبر الحالي، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة التي تستهدف الوصول بالأنشطة والخدمات الثقافية والفنية للمناطق الحدودية والأكثر احتياجا.

130 شابا وفتاة

يستضيف الملتقى 130 شابا وفتاة من المحافظات الحدودية الستة: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر "الشلاتين وأبو رماد وحلايب"، الوادي الجديد، مطروح، والمحافظة المضيفة، بالإضافة إلى شباب حي الأسمرات بالقاهرة.

ويضم الملتقى عدة لقاءات تثقيفية، ودوري ثقافي، وآخر رياضي، بجانب تنظيم مجموعة من الجولات الحرة، والزيارات الميدانية لأشهر الأماكن السياحية بأسوان منها "معبد فيلة، حديقة النباتات، جزيرة غرب سهيل، والسد العالي".

ويقيم الملتقى عدة ورش فنية وحرفية لإكساب المتدربين عدد من المهارات، منها: الخيامية، الأركيت، الريزن والشموع، الحلي، الديكوباچ، الطرق على النحاس، النحت على الصدف، الأداء المسرحي، كتابة القصة، والتصوير الفوتوغرافي" وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمدربين المتخصصين.

فعاليات الملتقى تقيمها الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، برئاسة أحمد يسري، المشرف التنفيذي لمشروع أهل مصر للشباب، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان، برئاسة يوسف محمود.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.