مهرجان مسرح الهواة .. اليوم ختام وإعلان جوائز الدورة العشرين بمسرح السامر

ياسر رشاد - القاهرة -

مهرجان مسرح الهواة .. يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في السابعة مساء اليوم السبت، حفل ختام وإعلان جوائز مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين، دورة الفنان الراحل زكريا الحجاوي، التي أقيمت برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، على مدار أسبوع منذ الأحد الماضي 15 سبتمبر.

11 عرضا مسرحيا

شارك في دورة المهرجان هذا العام 11 عرضا مسرحيا، من العروض المسرحية المتميزة لفرق الهواة التي تقدمها فرق الجمعيات الثقافية خلال عام، بهدف تشجيع المبدعين في مجال العمل المسرحي، وأقيم المهرجان برئاسة الفنان د. هاني كمال، ونظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة عبير الرشيدي مدير المهرجان.

وكرم المهرجان أسماء الفنانين والكتّاب والقيادات الراحلين وهم: د. عايدة علام، أحمد حلاوة، أشرف عبد الغفور، علاء عبد العزيز، محمد البطاوي، محمد لبيب، محمود الجندي، وممدوح أبو يوسف.

بجانب تكريم الفنانات القديرات: عايدة فهمي، ماجدة منير، نهاد أبو العينين، والناقدة القديرة منحة البطراوي، ومن الفنانين: أحمد إسماعيل، خالد الذهبي، سعيد صديق، عادل عبده، ياسر علي ماهر، والمخرجين جمال قاسم ومجدي مجاهد.

وتكونت لجنة التحكيم من الفنانين طارق الدسوقي د. نبيلة حسن، د. وليد الشهاوي، سامح مجاهد، ومهندس الديكور فادي فوكيه.