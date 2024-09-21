إطلالة ملفتة لـ نيكولا كوجلان خلال أسبوع الموضة في ميلانو .. وسعر حقيبتها صادم

ميرنا وليد - بيروت - كانت النجمة العالمية نيكولا كوجلان من بين العديد من الضيوف المشاهير الذين حضروا عرض "غوتشي" يوم الجمعة في أسبوع الموضة في ميلانو.



ولفتت الممثلة البالغة من العمر 37 عاماً، الأنظار وهي تسير على السجادة الحمراء قبل عرض مجموعة ربيع/صيف 2024.

ووصلت كوجلان مرتدية غوتشي في "كيب" من جلد الغزال البني مع فستان أبيض تحته وحقيبة يد ونظارات شمسية متطابقة.

ويصل سعر حقيبة اليد الجلدية الحمراء إلى 2820 جنيهاً إسترلينياً.

وارتدت كوجلان حذاء ذو كعب عال وتفاصيل ماسية تمتد على المقدمة.