نبيلة عبيد تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة نبيلة عبيد سبب غيابها الفني لعدة سنوات حتى الآن، منذ آخر أعمالها مسلسل سكر زيادة، والذي عرض عام 2020.

وأوضحت نبيلة عبيد ، أن سبب غيابها الفني هو جودة الأعمال التي تعرض عليها خلال الفترات الحالية، ما تعتبره غير مناسب لمشوارها الفني، إذ قالت: بيتعرض عليا أعمال لا تناسب مشواري الفني وبرفضها على طول.

يذكر إنه يعد مسلسل سكر زيادة، إنتاج عام 2020، هو آخر أعمال نبيلة عبيد، والذي ضم العديد من الفنانين، أبرزهم الفنانة نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، مصطفى أبو سريع، لقاء الخميسي، وغيرهم، والعمل من إخراج وائل إحسان.

ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي، حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

وفي سياق مختلف، سبق وعلقت نبيلة عبيد، على إعلان مي عمر، بداية تحضيرها لمسلسل جديد بعنوان إش إش، الذي تجسد من خلاله شخصية راقصة، من إخراج محمد سامي، وقالت نبيلة عبيد في : مي عمر ممثلة رائعة، وأتمنى نجاحها في مسلسل إش إش، خاصة أن محمد سامي مخرج استثنائي، وتحمست للمسلسل جدًا، وهو من أول الأعمال اللي هتابعها في رمضان 2025.