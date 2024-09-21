هالة صدقي تنشر فيديو لها بالذكاء الاصطناعي والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هالة صدقي على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، فيديو لها بالذكاء الاصطناعي لتشارك به جمهورها.

وظهرت الفنانة هالة صدقى من خلال الفيديو بعدد من المشاهد المتنوعة بطريقة الذكاء الاصطناعي، بأكثر من “لوك” مختلف.

علقت الفنانة هالة صدقى على الفيديو وقالت ” إيه رأيكم فيا وأنا رفيعة”، وإنهالت تعليقات المتابعين ورواد السوشيال ميديا بالإعجاب بالفيديو والشكل الذى ظهرت عليه.

شاركت الفنانة هالة صدقي في السينما خلال الفترة الماضية بفيلم “الملكة”، وذلك بعد فترة غياب سينمائي لها، ولم يحقق الفيلم النجاح المطلوب.