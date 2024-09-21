صوفيا لورين تحتفل بعيد ميلادها الـ90 في روما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة السينمائية الإيطالية صوفيا لورين المتوّجة في هوليوود بجائزتي أوسكار بعيد ميلادها التسعين مساء الجمعة في فندق فخم بالوسط التاريخي للعاصمة الإيطالية روما.

وبعد احتفال تكريمي أقامته لها إحدى دور السينما في روما استوديوهات “تشينيتشيتا” مع وزير الثقافة، شاركت الممثلة في مأدبة عشاء على شرفها على شرفة الفندق حيث التقت بعدد كبير من الأصدقاء والزملاء وأفراد عائلتها.

كذلك، ارتدت صوفيا لورين في المناسبة ملابس من تصميم صديقها جورجيو أرماني.

وسلطت الصحف الإيطالية الكبرى في أعدادها الصادرة الجمعة الضوء على مسيرة النجمة السمراء ذات العينين اللوزيتين التي مثّلت إلى جانب أعظم نجوم هوليوود في ذلك الوقت، من أنتوني كوين إلى كلارك غيبل مروراً بمارلون براندو وكاري غرانت وبيتر سيلرز وجون واين وفرانك سيناترا وغيرهم.

ويُحتفل أيضا بعيد ميلاد صوفيا لورين التسعين من خلال معرض استعادي في مركز لينكولن في نيويورك.

وكانت الممثلة التي فقدت زوجها المنتج كارلو بونتي في كانون الثاني 2007، قد عادت إلى الشاشات الإيطالية الصغيرة عام 2010 في فيلم تلفزيوني عن حياتها حيث أدت دور والدتها الفعلية.

وفي عام 2014، نشرتصوفيا لورين بمناسبة عيد ميلادها الثمانين سيرتها الذاتية بعنوان “أمس واليوم وغدًا”، ويعود آخر ظهور لها على شاشات السينما إلى عام 2020.