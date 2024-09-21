أشرف عبد الباقي يتحدث عن أسباب ابتعاده عن السينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان أشرف عبد الباقي ضيفًا على برنامج Sold Out الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد عبر قناة CBC، حيث تحدث عن محطات بارزة في حياته ومسيرته الفنية، وعن شغفه الكبير بالمسرح والسينما، كاشفاً الأسباب التي أبعدته عن السينما خلال الفترة الماضية، كما تحدث عن نجاحه الأخير في مسرحية “البنك سرقوه”، التي عرضت ضمن مهرجان العلمين الجديدة.

أكد أشرف عبد الباقي أن المسرح يمثل جزءًا كبيرًا من حياته الفنية، قائلًا: “حبيت المسرح والسينما من وأنا صغير، وتعلمت الأساسيات من والدي، الذي كان يهتم بكل تفاصيل عملي”.

وعن بداياته الفنية، أكد أن المسرح كان بوابته الأولى للدخول إلى عالم الفن، وقد قدم العديد من المسرحيات التي ساعدته على بناء اسمه، كما كشف أن أول ظهور له في السينما كان من خلال دور صغير في فيلم “سمك لبن تمر هندي” مع النجم محمود عبد العزيز، مشيرًا إلى أن هذا الدور كان له الفضل في فتح الباب أمامه للمشاركة في مزيد من الأعمال السينمائية.

وعن غيابه عن السينما خلال الفترة الأخيرة، أوضح عبد الباقي أن السبب الرئيسي كان انشغاله بمسرح مصر، الذي استمر لمدة سبع سنوات، إذ قال: “كان من الصعب جدًا التفرغ لأي عمل آخر بسبب التزامي بمسرح مصر، حتى أنني قدمت مسلسل (عائلة زيزو) في فترة قصيرة توقفت فيها عروض المسرح”، كما أضاف أنه لم يتلق عروضًا مغرية للعودة إلى السينما خلال تلك الفترة.