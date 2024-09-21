أنغام تتألق في حفلها بالحرين.. تفاعل كبير مع أغاني ألبوم “تيجي نسيب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعلت النجمة المصرية أنغام حفلها الغنائي الذي أحيته في المركز العالمي للمعارض بدولة البحرين تحت قيادة المايسترو هاني فرحات.

قدمت أنغام خلال الحفل جميع أغاني ألبومها “تيجي نسيب”، مما زاد من حماس الجمهور الكبير الذي حضر الحفل.

كما قدمت في الفقرة الأولى من الحفل مجموعة من أغانيها الشهيرة مثل “موافقة”، “كان بريء القلوب”، “أسرار ماكنش وقته”، “خليك معاها”، “تيجي نسيب”، و”بنعمل حاجات هقولك إيه”، “وبقى لك قلب”، حيث نالت إشادة كبيرة من الجمهور، بما في ذلك جمهور الوطن العربي، بتوزيع التريات المميز لأغنية “هو أنت مين” الذي أعده المايسترو هاني فرحات.

وأكد هاني فرحات في تصريحات على هامش الحفل أن الجمهور البحريني استقبله بشكل استثنائي مما خلق حالة من الحماس طوال فقرات الحفل وخاصة أن الشعب البحريني محب للطرب الأصيل.

وتابع: “أنغام كالعادة كانت في قمة العطاء الفني، وخرج الحفل بالشكل المتميز الذي كنا نتمناه خاصة أن الحفل رفع شعار كامل العدد”.