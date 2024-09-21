فيلم قديم يكشف سراً عن منى زكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ مهرجان الغردقة لسينما الشباب والمقام حالياً وحتى يوم 24 أيلول (سبتمبر) الجاري، الحاضرين في ماستر كلاس أقيم للمخرجة ساندرا نشأت، بعرض فيلم بعنوان “آخر شتا”، والذي يعد مشروع تخرج ساندرا في المعهد العالي للسينما.

وتمثلت المفاجأة في أن فيلم “آخر شتا”، شهد أول ظهور للفنانة منى زكي التي شاركت في الفيلم، وكان اسمها آنذاك “منى علي”، قبل أن يتم تغيير اسمها الفني.

وعلقت ساندرا نشأت، على اسم منى زكي الذي تغير، وقالت إنها تتمنى أن يعود اسمها ساندرا بصال مرة أخرى.

وقالت ساندرا نشأت، إن فيلم “آخر شتا”، أخذ منها جهدًا كبيرًا، لأنها كانت تسافر للخارج من أجل الحصول على خام الأفلام الأبيض والأسود.

وكانت منى زكي قد عبّرت عن سعادتها الكبيرة بترشيح فيلمها “رحلة 404” رسمياً؛ ليمثل مصر في مسابقة أفضل فيلم أجنبي في جوائز الأوسكار، وذلك بعد فوزه بغالبية أصوات أعضاء اللجنة التي شكّلتها النقابة من السينمائيين والنقاد المستقلين، برئاسة النقيب مسعد فودة، والذي أكد حصول الفيلم على أكبر نسبة من التصويت.

وقالت في بيان لها إنها تشرفت باختيار المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء لها للمشاركة في الفيلم، وتفتخر بتحمّس المنتج محمد حفظي لها، موضحةً: “زادني شرف قبول الزملاء أدوار شرف في الفيلم لأن موهبتهم الكبيرة أضافت الكثير الى الفيلم، كما أتوجّه بالشكر الى نقابة المهن السينمائية على ترشيح الفيلم ليمثل مصر في الأوسكار، وإن شاء الله ربنا يكملها على خير، ويقبل ونشرّف بلدنا”.

ويشارك منى زكي في بطولة فيلم “رحلة 404” عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، بينهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، ونورا شعيشع…، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.