جدول أعمال مزدحم للتّركيّ باريش أردوتش…. انتظروه في السينما والدراما

يستعدّ الممثّل التّركيّ، باريش أردوتش، لتقديم سلسلة أعمال جديدة في الفترة المقبلة على صعيد الدّراما والسّينما.

في هذا السّياق، يقدّم “باريش”، فيلمًا جديدًا بعنوان “دعها للرّياح” ، مع الممثّلة التّركيّة هاندا ارتشيل وهو فيلم دراميّ، رومانسيّ، كوميديّ من المتوقّع أن يعرض على منصّة نتفليكس.

تدور أحداث الفيلم ضمن قصّة رومنسيّة في مدينة أزمير التّركيّة.

تؤدّي “أرتشيل” دور “أسلي ماتسوي”، التي تقدّم التّضحيات لإنقاذ شركة عائلتها، ثمَّ تجمعها قصّة حبّ مثيرة مع “باريش” الذي يؤدّي دور رجل الأعمال “إيجي بازيجي”.

يجسّد “باريش” في الفيلم شخصيّة رجل أعمال، والعمل من النوع الدّراميّ الرّومانسيّ من إنتاج O3 Medya وكتابة جيلان ناز بايلان التي حقّق فيلمها الأوّل (مروة كولت) نجاحًا كبيرًا في تركيا على منصّة نتفلكس. والفيلم من إخراج إنجين إردن .

كما يستعدّ “باريش”، لبطولة فيلم آخر بعنوان “السّيّد المرعب”، يجسّد فيه شخصيّة شبيهة بجون ويك وهو فيلم اكشن، جريمة وإثارة.

على صعيد الدّراما، يستعدّ باريش، لبطولة مسلسل قصير سيُعرض على منصّة رقميّة وتفاصيله ستتّضح قريبًا.

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يحظى باريش أردوتش بشعبيّة كبيرة إذ تألّق في شخصيّة السّلطان “ألب ارسلان” في المسلسل التّاريخيّ “ألب ارسلان” كما حقّق نجاحًا كبيرًا في العالم العربيّ بعد عرض مسلسل “حبّ للإيجار” ومسلسل “الغراب”.