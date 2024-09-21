دياموند بو عبّود مكرّمة في مهرجان الغردقة ولبنان حاضر في كلمتها

أهدت الممثّلة اللبنانيّة، دياموند بو عبّود، جائزة تكريمها في افتتاح مهرجان الغردقة للسّينما الشّباب، لـ لبنان، الذي يمرّ بمرحلة صعبة في الفترة الحاليّة.

بهذه المناسبة، نشرت “دياموند”، عبر خاصيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، أكثر من صورة لحظة استلامها الجائزة كما شكرت القيّمين على المهرجان على تشجيع سينما الشّباب ودعمها.

كذلك شكرت مصر على التّكريم وأضافت أنها حريصة دائمًا أن تقدّم في أعمالها القضايا الإنسانيّة، كما أهدت جائزتها أيضًا لزوجها الفنّان المصريّ هاني عادل.

نذكر أنّ دياموند بو عبود، احتفلت مؤخّرًا بالعرض الأوّل لفيلمها “أرزة” في Grand Cinemas ABC في بيروت، بحضور نجوم الفيلم وهو من تأليف لؤي خريش وفيصل شعيب وإخراج الشّابة اللبنانيّة ميرا شعيب ومن إنتاج شركة Ambient Light المصريّة لصاحبها علي العربيّ المنتج الرّئيسيّ للفيلم.

يجمع الفيلم نخبة من الممثّلين، إذ يتألّق في بطولته كلّ من دياموند أبو عبود وبيتي توتل، إضافة إلى الموهبة الشّابة بلال الحموي. كما يشارك في العمل عدد من الممثّلين كضيوف شرف، من بينهم فادي أبي سمرة، جنيد زين الدّين، فؤاد يمّين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصر الله، شادن فقيه، ومحمّد خنسا، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الجديدة.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

تدور أحداث الفيلم عن واقع الحياة في لبنان، إذ يجسد قصّة “أرزة”، الأم التي تكافح من أجل ابنها وشقيقتها المريضة، في ظلّ أجواء مدينة بيروت التي تعصف بها الطائفيّة والفساد. الفيلم يسلّط الضّوء على معاناة المرأة اللبنانيّة في ظلّ الأزمات المتلاحقة. وقد حضر العرض الأوّل عدد كبير من محبّي السّينما.