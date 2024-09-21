خاص وبالفيديو - روي الخوري يكشف عن كواليس التحضير لمسرحية " كلو مسموح The Musical " مع كارول سماحة

ميرنا وليد - بيروت - كشف المخرج والكاتب والممثل اللبناني روي الخوري في لقاء خاص مع موقع "الفن" على هامش المؤتمر الخاص بمسرحية "كلو مسموح The Musical" عن المدة الزمنية التي احتاجها للتأكد من جهوزية خوضه هذا العمل بعد مسرحية - شيكاغو- التي حصدت نجاحاً جماهيرياً هائلاً .



كما صرح الخوري عن أن التحضيرات لهذا العمل كانت إلى حانب الفنانة اللبنانية كارول سماحة خصوصاً ان هذا العمل يمثل عودة سماحة إلى المسارح الغنائية.

من ناحية أخرى، كان لـ الخوري وقفة مع التنظيم العملي الذي ساعده للمزج بين التمثيل والإخراج وتصميم الرقصات ضمن المسرحية، خاصة وانه يخوض دور البطولة فيها.

وتحدث الخوري عن انتقاء الممثلين المشاركين في العمل.

تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق: