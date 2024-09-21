إطلالة أنيقة لـ ميليسا أصلي باموك ببطنها المنتفخ.. وهكذا نسقتها

ميرنا وليد - بيروت - خطفت النجمة التركية ميليسا أصلي باموك الأنظار بإطلالة أنيقة جداً ورائعة خلال فترة حملها.



وشاركت ميليسا الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً باللونين الأسود والرمادي، ضيق وطويل وبأكمام طويلة، أظهر بطنها المنتفخ بشكل واضح.

ومن الناحية الجمالية رفعت شعرها بالكامل عن وجهها وطبقت ماكياح ناعم يليق بها.

كشفت ميليسا أصلي باموك عن أنها حامل بطفلها الأول، وقد تلقّت التهاني من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، اذ تعد من أكثر النجمات اللواتي يحبهنّ الجمهور في تركيا والعالم العربي.

كما أنها نشرت في آب الماضي الصور الأولى الواضحة من حفل زفافها من زوجها لاعب كرة القدم يوسف يازيجي.

وقد جمعت ميليسا بزوجها قبلة حميمة مليئة بالرومانسية، وعلقت على المنشور: "بوقت سابق".