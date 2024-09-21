حشود جماهيرية واجواء مبهجة فى افتتاح الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اطلقت مؤسسة اولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر فعاليات الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة والذى يحمل شعار بكرة احلى بينا ويقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى وذلك على مسرح الاوبرا الكبير .

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ,الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ،، السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية لشئون الهجرة ، الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة السابقة ، الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الاوبرا المصرية ، الدكتورة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار ، اللواء إسماعيل الفار نائب وزير الشباب والرياضة ، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، المهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى وعدد من سفراء الدول العاملة فى مصر ونخبة من الشخصيات العامة والفنانين والاعلامين .

وخلال الاحتفالية وجهت سهير عبد القادر رئيس ومؤسس الملتقى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه ورعايته لقضايا ذوي الهمم باعثة رسالة تحمل احلام وامنيات "أولادنا" بافتتاح سيادته للدورة المقبلة من الملتقى ، ووجهت الشكر لمختلف الوزارات والهيئات الداعمة مؤكدة أنهم شركاء فى النجاح ، مشيرة ان الملتقى أصبح رحلة من الإبداع والتحدي الحقيقي، ومنصة رائدة تجمع بين المواهب الشابة من مختلف ارجاء العالم حيث جسد الكثير من رسائل الإنسانية والسلام فأثمر عن نتائج مبهرة في دعم وتنمية قدرات أولادنا من ذوي الهمم وإدماجهم في المجتمع بشكل طبيعي كما ساهم في تعزيز ثقافة الابتكار ، واوضحت ان الملتقى شهد على مدار سنوات تقدما ملحوظًا فى المشاركات الدولية وكذلك مستوى المواهب الإبداعية للشباب واساليب العمل على تطوير قدراتهم، بما يعكس روح التعاون والإلهام التي يؤمن بها جميع المشاركين.

واكد الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة مواهب وإبداعات ذوى القدرات الخاصة جديرة بأن تلامس أعماق الروح، وقادرة على الالهام ، وتابع ان وزارة الثقافة ستبقى داعمة لكل مبدع، وتعمل لبناء مجتمع يرعى ويبني أبناءه ووجه الشكر لـ "أولادنا" على الطاقة الايجابية التى منحوها للجميع وتجاوزت كلمة "مستحيل" لتستبدلها بمفردات العزيمة والإصرار والتحدي والأمل في "بكرة أحلى" بكم ولكم.

ووسط حشد جماهيرى وفى اجواء مبهجة استهلت الفعاليات فى ساحة الاوبرا الخارجية بعروض فنية للفرق الدولية المشاركة ، ثم انتقل الحضور الى المسرح الكبير لتبدا مراسم الافتتاح بالسلام الوطنى تلاه فيلم رسوم متحركة بعنوان "إيسو" للمخرجة عبير سعيد، فكرة وإنتاج ريم حمودة، واستعرض ظاهرة التنمر موجها دعوة للحب والخير والسلام بين أفراد المجتمع ، ثم صعد لجان التحكيم الى المسرح ليتم تكريم عدد من الشخصيات وفرق العمل التى لعبت دورا بارزا فى دعم اصحاب الهمم وهم الشيخ سلطان القاسمي ( الإمارات ) ، أسرة مسلسل "حالة خاصة" ، حملة "مانحي الأمل" أنور الكموني ، مؤسسة "لبلدنا" والدكتورة نوال الدجوي ، الدكتور عمار بوقس ( السعودية ) ، الناشطة أبرار آل عثمان ( السعودية ) ، الناشط زياد حمدى ، المخرج مهند دياب ، الكاتب صالح المحبشي ( اليمن) ، الناشط زين بلبوليا ( جنوب إفريقيا ) .

ومع الاستحسان والاعجاب قدم كوكبة من النجوم عدة فقرات فنية هى اغنية "بكرة أحلي بينا" اداء نيفين رجب - طارق صبري بمشاركة أولادنا أميرة – جنا – فيفيان - خالد ، اسكتش "ألف ليلة وليلة" اداء رانيا فريد شوقي ، طارق صبري ، ميدو عادل ، حجاج عبد العظيم الذى شارك فى الفعاليات لاول مرة ، نيفين رجب ، "أغنية 8 سنين" اداء محمد مرسي ، فرح الألفي ، رانيا فريد شوقي ، ميدو عادل بمشاركة أولادنا أميرة سعيد – فيفيان أنطون .

بعدها تفاعل الحضور مع عروض قدمتها فرق دولية من اسبانيا ، تركيا ، الصين ، المكسيك ، صربيا ، كولومبيا ، الأردن ، اليابان ، فلسطين ، الهند ، واختتم الاحتفال باغنية “هنا مصر”اداء صفاء ابو السعود بمشاركة أولادنا وصمم الإستعراضات الدكتورة عائشة فؤاد – محمد عبد العزيز ، كلمات الشاعر عبد الله حسن ، الحان شريف حمدان .

جدير بالذكر ان الدورة الثامنة من الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة تستمر حتى 27 سبتمبر وتقام بمشاركة 53 دولة عربية واجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين فى مختلف المجالات وبالتعاون مع عدد من الوزارت والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى وهى الثقافة ، التضامن الاجتماعى ، الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، التخطيط والتنمية الإقتصادية ، السياحة والاثار ، الشباب والرياضة ، التعاون الدولى ، المجلس القومى للمرأة ، المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة وتضم ورش عمل وعروضا فنية متنوعة وتشهد لاول مرة قسما لافلام السينمائية الخاصة بالمرأة الافريقية الى جانب مشاركة مجموعة من الاطفال فى لجان التحكيم .