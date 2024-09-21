محمد العدل يعلق على مباراة الزمالك والشرطة الكيني: "ماتش ممل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق المنتج محمد العدل على أحداث مباراة نادي الزمالك أمام نادي الشرطة الكيني التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، وانتهى بفوز نادي الزمالك أمام الشرطة الكيني بهدفين مقابل هدف وتأهله إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

نشر محمد العدل تعليقه عقب انتهاء المباراة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "ماتش الزمالك وأمناء شرطة كينيا، ممل قوي".

يذكر أن من أبرز مشاركات محمد العدل الإنتاجية كانت بفيلم أصحاب ولا بيزنس و "ولد وبنت" عام 2010.

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