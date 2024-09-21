الإعلامية هبة رشوان ابنة الفنان رشوان توفيق تعلن ارتداء الحجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت الإعلامية هبة ابنة الفنان القدير رشوان توفيق ارتدائها الحجاب وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

ونشرت هبة صورة لها بالحجاب وعلقت عليها: "الحمد لله سألني بعض الأصدقاء، هل فعلا لبست الحجاب ولا ده التطبيق اللي بتنزلي صور منه؟، الإجابة لا ده مش التطبيق أنا الحمد لله لبست الحجاب"، وانهالت عليها تعليقات التهنئة من قبل متابعيها.

وانهالت عليها التعليقات:" ألف مبروك، الحمدلله، دايما جميلة، ربنا يثبتك".

وكان الظهور الأخير للإعلامية هبة رشوان توفيق بصحبة والدها الفنان القدير رشوان توفيق بالعرض الخاص لفيلم "أهل الكهف" الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

هبة رشوان توفيق حاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، بدأت حياتها كمذيعة في عام 1990 في القناة الثالثة بالتلفزيون المصري، ثم انتقلت إلى القناة الأولى والفضائية المصرية عام 1991، حصلت على لقب أفضل مذيعة عربية عامي 2017 و2018 في استفتاء اتحاد الإعلاميين العرب.

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