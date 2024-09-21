أهل مصر .. قصور الثقافة تختتم الأسبوع الـ33 لأطفال المحافظات الحدودية بمطروح

ياسر رشاد - القاهرة -

أهل مصر .. أقيم بمكتبة مصر العامة بمطروح، مساء اليوم الجمعة، حفل ختام الأسبوع الثقافي الثالث والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي أقيم برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت شعار "يهمنا الإنسان" منذ 12 سبتمبر الحالي.

شهد حفل الختام الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، المهندس حسين السينيني السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر أطفال، أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، محمد حمدي مدير عام ثقافة مطروح.

معرض فني نتاج الورش الفنية والحرف اليدوية والتراثية

استهلت الفعاليات بتفقد معرض فني نتاج الورش الفنية والحرف اليدوية والتراثية التى أقيمت طوال الأسبوع، حيث استعرض الأطفال أعمالهم الإبداعية من مشغولات جلدية، وخيامية، وأشكال شنط مميزة مصنوعة من الخرز، والشبك، بالإضافة إلى منحوتات من الخشب الأركت، وغيرها نتاج ورشة إعادة التدوير، بجانب عرض رسومات مبهجة نتاج ورشة الرسم بالموسيقى.

وعلى مسرح المكتبة بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، وفي كلمته قدم "ناصف" تحياته للحضور ونقل تحية وزير الثقافة وتقديره الكبير لهذا المشروع، مشيرا إلى دوره في تعزيز الهوية الوطنية لدى النشء وربطهم بتراثهم الثقافي.

الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف

أفكار جديدة

وتوجه نائب رئيس الهيئة بالشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح، لتيسير استضافة فعاليات الأسبوع بالمحافظة، وأشار إلى السعي الدائم لتقديم أفكار جديدة بالمشروع مثل تسويق منتجات الورش الفنية التي تقام خلال الملتقيات والأسابيع سواء للأطفال أو الشباب أو المرأة، مؤكدا طرح أفكار ورؤى جديدة كتقديم منح مالية للمتميزين من أبناء المحافظات كبداية لهم لإقامة مشروعاتهم الخاصة فى مجال الحرف التراثية واليدوية التي تعلموها، وتأهيل الموهوبين من الأطفال للمشاركة في مسابقة المبدع الصغير.

وفي كلمته نقل السكرتير العام المساعد تحية محافظ مطروح ورحب بالحضور وبالأطفال موضحا أنهم سفراء المحافظات الحدودية، وعبر عن سعادته لما شهده الملتقى خلال هذا الأسبوع من فعاليات ثقافية وفنية وأدبية، وزيارات ترفيهية وتثقيفية للمزارات السياحية والأثرية على أرض محافظة مطروح، الأمر الذي يثري معارف ومدارك الأطفال مع تنمية مهاراتهم. كما وجه الشكر لوزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة لما توليه من اهتمام بتنظيم هذا البرنامج الوطني وغيره من البرامج.

وأشادت المدير التنفيذي للمشروع، بالجهود المبذولة لتنظيم الفعاليات، موجهة الشكر لوزير الثقافة ونائب رئيس الهيئة، لدعمهم الكبير للمشروع، مؤكدة أنه يهدف إلى تعزيز الترابط الثقافي بين الأطفال من مختلف المحافظات الحدودية، وتمكينهم من التعرف على ثقافات وتراث بعضهم البعض، وغرس الهوية والانتماء في نفوسهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية عبر الورش الحرفية والتراثية والأدبية التي أقيمت خلال الأسبوع وكانت بمثابة فرصة لتعليمهم مهارات جديدة.

تضمنت الفعاليات عرض فيلم وثائقي عن فعاليات الأسبوع الثقافي وماتضمنه ورش تدريبية بداية من استقبال الأطفال وتوزيعهم على الورش ونتاجها، بجانب الجولات الميدانية، ولقاءات مع المدربين، إعداد د. محمد إسماعيل، تصوير جمال الشرنوبي، مونتاج أحمد فتحي.

أعقبه فيلم قصير نتاج ورشة التصوير والفوتوشوب تدريب كل من د. محمد إسماعيل وأحمد فتحي، ثم فيلم قصير نتاج ورشة صناعة فيلم يناقش أهمية التعاون تدريب د. شيرين شعبان وسمر علي، أعقبه عرض لعرائس الماريونت.

كما تضمنت الفعاليات عرض نتاج ورشة الشعر للمدرب أحمد خليفة وقدم خلالها الأطفال المشاركين عددا من القصائد الشعرية، بالإضافة إلى عرض نتاج ورشة الأراجوز للمدرب ناصر عبد التواب، وورشة الكتابة المسرحية للسيناريست وليد كمال قدموا خلالها مسرحية قصيرة بعنوان "دائما هناك طريق" القصة والمعالجة الدرامية عاصم حاتم راشد من محافظة شمال سيناء كتابة جنا محمد، أسامة صلاح، بسنت محمد، مريم عبد الرحيم، وتناولت فكرة تشجيع الأطفال على تحقيق أهدافهم في الحياة مهما كانت الصعاب.

كما تضمنت الفعاليات عرض مسرحية بعنوان "دعاة الحب" تدور فكرتها عن الخير والشر وانتصار الخير في النهاية، تدريب المخرج أحمد الغزلاني.

وفي الختام قدم عرض فني نتاج ورشة الموسيقى والغناء تدريب الفنان ماهر كمال قدم خلاله الأطفال أغاني متنوعة منها "مصر يا أم الدنيا، آه ياللي، الدنيا ريشة في هوا"، وختاما أغنية "إحنا أطفال أهل مصر".

الأسبوع الثقافي الثالث والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية أقيم ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، بالتعاون مع غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة مطروح، وشارك به 200 طفل وطفلة من المحافظات الحدودية "أسوان، حلايب وشلاتين وأبو رماد من محافظة البحر الأحمر، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء"، بالإضافة إلى أطفال المحافظة المضيفة والمناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.