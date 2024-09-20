جو بايدن يطلب وظيفة من جيسيكا ألبا مع قرب انتهاء ولايته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع قرب انتهاء ولايته، يودع جو بايدن منصبه كرئيس الولايات المتحدة الأميركية، ويبدو أنه بدأ في البحث عن وظيفة أخرى، إذ طلب من الممثلة جيسيكا ألبا يوم الأربعاء أن تمنحه وظيفة، خلال إقامته حفل استقبال في البيت الأبيض.

ولمناسبة شهر التراث اللاتيني، رحّب الرئيس الأميركي (81 عاماً) بأعضاء بارزين من المجتمع اللاتيني في البيت الأبيض. وتضمن الحفل خطابات ترحيبية، أبرزها من ألبا، وهي أصغر لاتينية تُنشئ شركة عامة، وتؤسس شركة بمليار دولار.

وقال بايدن بعد كلمة ألبا: “بالمناسبة، شكراً جيسيكا على المقدمة. فهي ممثلة ومنتجة ومدافعة عن حقوق الإنسان ومؤلفة وتعرف كيف تبني الشركات”.

وأضاف الرئيس: “جيسيكا، إذا كنتُ بارعاً حقاً، ربما يمكنك أن تقدّمي لي وظيفة عندما ينتهي كلّ هذا. الله يحبك”.

تنحّت ألبا عن العمل كرئيسة تنفيذية إبداعية لشركة “The Honest Company” في وقت سابق من هذا العام، لكنها لا تزال عضواً في مجلس إدارة الشركة التي أسستها قبل عقد من الزمن.

وخلال تصريحاته المقتضبة، تحدث الرئيس أيضاً عن مدى ندمه على عدم تعلّمه التحدث بالإسبانية بطلاقة. وقال أحد الضيوف للرئيس بصوت عالٍ: “سيكون لديك الوقت الآن!”.

فأجاب بايدن: “أنا أفعل. أنا كذلك”.