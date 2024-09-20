شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: نجاح ملتقى أولادنا دليل على جهد كبير من أبنائنا وموهبتهم الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، نجاح ملتقى "أولادنا"، على مدار الدورات السابقة خلال 8 أعوام، فى الكشف عن مواهب أبنائنا من ذوي الهمم الحقيقية، وتفوقهم في كل المجالات الفنية، مشيدًا بجهود القائمين على الملتقى وقدرتهم على مدار 8 سنوات في تحقيق إبداع حقيقي، يسهم في العمل على دمج أبنائنا لأنهم لديهم قدرات كبرى وإرادة قوية لابد من استغلالها.

وأشاد وزير الثقافة خلال فعاليات حفل افتتاح ملتقى "أولادنا"، المقام اليوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بدور الدكتورة سهير عبد القادر، وكيفية إدارتها للملتقى، والإسهامات التي حققتها لرعاية أبنائنا وخدمتهم بكل حب وإخلاص.

يقام حفل افتتاح الدورة الثامنة لملتقي أولادنا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويشارك في الحفل "صفاء أبو السعود" ورانيا فريد شوفي و ميدو عادل، بمشاركة اولادنا من اصحاب القدرات الخاصة.