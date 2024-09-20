شكرا لقرائتكم خبر عن سهير عبد القادر: الرئيس السيسي لم يبخل عن ملتقى أولادنا بأي جهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سهير عبد القادر، رئيس ومؤسس ملتقي أولادنا، إن الملتقى على مدار الـ8 سنوات الماضية، وكان بمثابة رحلة من الإبداع والتحدي الحقيقي، ليكشف عن قدرات ذوى الهمم، ومواهبهم الفنية التي حملت رسالة حب وسلام من أرض السلام، مؤكدة أننا في كل عام يكون أمامنا فرصة مهمة لنشاهد حجم الابداعات التي يقدمها أولادنا من ذوي القدرات الخاصة.

وأشارت "عبد القادر"، إلى أن الدول المشاركة في هذه الدورة بلغت 53 دولة، وهو ما يبرهن على الجهد الكبير الذى تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، مشيدة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للملتقى في كل عام، لافتة إلى أن الرئيس لم يبخل على أولادنا بأي جهد، فقد تم تذليل كافة العقبات أمامنا ليخرج الملتقى بهذا الشكل الرائع.

وأوضحت رئيس ومؤسس ملتقى أولادنا، أن الرئيس منح ذوى القدرات الخاصة اهتماما بالغا وتبنى رعايتهم بشكل خاص، الأمر الذى ساهم في الكشف عن مواهب أولادنا من ذوى الهمم، والعمل على دمجهم بالمجتمع.

يقام حفل افتتاح الدورة الثامنة لملتقي أولادنا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويشارك في الحفل "صفاء أبو السعود" ورانيا فريد شوفي وميدو عادل، بمشاركة أولادنا من أصحاب القدرات الخاصة.