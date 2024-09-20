بسبب "لايف تركيا".. نورهان تعتذر لجمهورها: "سامحوني لو ضايقت أي حد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

عادت الفنانة نورهان لمواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى بعد غيابها الفترة الماضية، ونشرت صورة جديدة عبر حسابها على "انستجرام" كشفت خلالها السبب وراء ابتعادها عن "السوشيال ميديا" بعد خروجها في بث مباشر خلال رحلتها من تركيا.

وعلقت نورهان: "الحمد لله رب العالمين عدت بعد غياب أكتر من أسبوع عن السوشيال ميديا، واللي كان الحقيقية فيه راحة كبيرة، وده كان بسبب كسر تليفوني بعد مباشرة اللايف اللي طلعته من تركيا وكنت فيه بشكر ربنا على نعمه عليا".

وأضافت: "المهم اكتشفت أن احنا حرفيًا حياتنا كلها جوة حتة الجديدة دي ومرهونة بيها، تعرضت لمواقف صعبة جدًا ومريت بأوقات كتير منها جميلة وكتير منها بشعة لكن ربنا دايمًا كريم معايا، بشكر الأستاذة ماهي من مصر اللي انقدتني وأنا قاعدة على الأرض لوحدي في مطار لوس أنجلوس بقالي 4 ساعات بعيط ومش لاقية أي وسيلة نجاة".

ووجهت اعتذارًا لجمهورها قائلة: "بعتذر لو كنت متهورة في اني طلعت لايف من تركيا ومقتنعة أنها غلطة، وخدت جزائي عنها كويس أوي، حقيقي لو ضايقت أي حد حقكوا عليا، هحكيلكوا كل أحداث الأسبوع اللي فات في البوستات القادمة ويارب محدش يزعل، ده هيكون والله مجرد سرد للأحداث عشان دي خطوات مهمة في شغلي مفيهوش أي نوع من أنواع التفاخر والتباهي والله على ما أقول شهيد".

واختتمت حديثها قائلة: "كلنا والله واخدين حقنا نفس ال 24 قيراط، بس فيه ناس مش بتحب تحكي الحاجات الوحشة اللي بتحصلها ولا بتحب تتاجر بألمها ولا تستعذب الابتزاز العاطفي، وبتحب تحكي الحاجات الحلوة فقط وتظهر الامتنان الحقيقي وتؤمن بـ واما بنعمة ربك فحدث، وأنا منهم سامحوني لو ضايقت أي حد".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة نورهان كانت بمسلسل "أسيل" عام 2023.