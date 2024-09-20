بفستان مكشوف.. الجمهور يعلق على أحدث ظهور لـ أسماء جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة أسماء جلال لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وظهرت أسماء بالصور وهي ترتدي فستان أبيض مكشوف داخل إحدى السيارات خطفت به الأنظار، وحازت الجلسة على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "واخدة نص جمال الكوكب لوحدها، مصر بقى فيها قمرين، الصمت في حرم الجمال جمال، انت ازاي كده، نجمة مصر والوطن العربي، العشق".

وكانت آخر مشاركات الفنانة أسماء جلال بمسلسل "أشغال شقة" بطولة الفنان هشام ماجد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وفيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد عادل إمام وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

يذكر أن أسماء جلال تشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "شمس الزناتي" الذي تعاود خلال التعاون مع الفنان محمد عادل إمام، وفيلم "الفستان الأبيض" بطولة الفنانة رنا رئيس الذي تم الإعلان مؤخرًا عن عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان الجونة في دورته المقبلة هذا العام.

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