نقيب المهن الموسيقية لـ«الخليج 365»: لن أسمح بتواجد الفاسدين أو المتخاذلين بالنقابة

ياسر رشاد - القاهرة - 20 مليون جنيه.. أرﺑﺎح ﺣﻔﻼت اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ

يواصل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية تحقيق نجاحات كبيرة لنقابة المهن الموسيقية، فمنذ توليه النقابة عاد الهدوء والاستقرار من جديد للجدران التى ربما لم تعرف معنى الراحة من العقبات والمشاكل والحروب الضارية لسنوات طويلة.

مع اقتراب انتهاء موسم الصيف، أعلن نقيب المهن الموسيقية نجاح النقابة فى تحقيق أرباح كبيرة للغاية من لجنة عمل الساحل الشمالى، هذه المنطقة التى كثيرا ما شهدت حروبًا كبيرة داخل النقابة خلال العهود السابقة، نجح نقيب المهن الموسيقية فى السيطرة عليها لصالح اعضاء الجمعية العمومية، من خلال جهد وعمل شاق انتهى فى النهاية بتحقيق أرباح تخطت حاجز الـ20 مليون جنيه لصالح خزينة النقابة، وهو الأرقام الأعلى منذ سنوات.

فى هذا الصدد تحدث نقيب المهن الموسيقية، وقال: تسلمت النقابة وبها الكثير من ملفات الفساد على يد أشخاص سابقين تواجدوا بالنقابة، وبالرغم أن التحدى كان كبيرًا للغاية، ولكن لا يمكننى أن أترك حقوق الموسيقيين، ولذلك أواصل دائما العمل من أجل الارتقاء بالنقابة وبأعضاء الجمعية العمومية الذين يعولون على النقابة فى توفير حياة كريمة لهم، وهذا هو حقهم الذى علينا الحفاظ عليه.

وعن لجنة الساحل الشمالى قال: فى بداية موسم الصيف عقدت جلسات عمل مع اعضاء مجلس ادارة النقابة، وتحدثنا عن ضرورة العمل بشكل منظم وجاد بالساحل الشمالى، من أجل تحقيق أقصى أرباح ممكنة للنقابة، ووقتها سمعت ارقام مثل 5 ملايين و6 ملايين أرباح وكان الرقم الاعلى هو 10 ملايين جنيه ارباح من حفلات الساحل الشمالى، وأتذكر وقتها انى راهنت الجميع على تحقيق ارباح تتخطى حاجز الـ 15 مليون جنيه، وارسلنا لجنة عمل على يد اشخاص يخافون الله وكنت أتابعهم بنفسى بشكل يومى، وأذهب إليهم لمتابعة العمل هناك، وكانت النتائج رائعة فى النهاية واستطعنا تحقيق أرباح تخطت حاجز الـ20 مليون جنيه.

وتابع نقيب المهن الموسيقية حديثه قائلا: النقابة تحتاج إلى عمل مستمر من أجل الأعضاء، ولذلك أقول دائما إنى لن أجلس داخل مكتبى بالنقابة لمتابعة العمل ولكن أذهب بنفسى فى كل مكان لمتابعة حقوق أعضاء الجمعية العمومية، وهذا ما فعلته فى توزيع حقائب حلوى المولد النبوى على الأعضاء فى جميع انحاء الجمهورية، فكنت أتابعها بنفسى، وسيارات النقل وصلت مقر النقابة فى جميع المحافظات فى وقت واحد وكنت أتحدث مع السائقين والمسئولين بالنقابات الفرعية فى المحافظات بنفسى، وبالرغم أن كثيرا ما يقال لى إن هذا ليس دور النقيب ولكن دور اشخاص اخرين داخل النقابة، ولكنى فخور وسأظل فخورا بخدمة الأعضاء والحرص على حقوقهم، ومستعد بالقيام بأعمال أى عضو من أعضاء المجلس أو أى موظف بالنقابة لا يريد القيام بعمله، ولكن أيضا لن يكون له مكان معى بالنقابة، لأننا أمام مسئولية كبيرة على عاتقنا أمام الله، مسئولية بيوت وأسر مصرية فى جميع محافظات مصر، يأملون فى نقابة المهن الموسيقية.

وأكد مصطفى كامل زيادة معاشات الأعضاء بداية من شهر أكتوبر المقبل للعام الجارى 2024 بنسبة 10% من أجل الارتقاء بالمستوى المعيشى للأعضاء، وقال: سنظل نعمل ونجتهد لزيادة المعاشات والخدمات أيضا، فنحن حاليا نملك التعاقد مع اثنى عشر مستشفى لتقديم الخدمات الطبية لأعضاء الجمعية العمومية على مستوى القاهرة فقط، بالإضافة إلى العديد من المستشفيات فى جميع محافظات مصر للأعضاء، فهذا هو دورنا ومسئوليتنا أمام الله، ولذلك لن أسمح بتواجد أى متخاذل عن اداء واجبات عمله داخل النقابة، بالفعل سأقوم بنفسى بأداء أعمال المتخاذلين ولكن لن أسمح بتواجدهم داخل النقابة، وهذا هو المنهج الذى أعمل وسأظل أعمل به.