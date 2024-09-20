مد التقديم لمسابقة لجنة التراث الثقافي إلى ١٥ أكتوبر المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المجلس الأعلى للثقافة ، بأمانة الدكتور أسامة طلعت ، عن مد أجل التقديم لمسابقة لجنة التراث الثقافي غير المادي (الفنون الشعبية) لفنون العزف على آلة المزمار للكبار والبراعم حتى سن ١٧ عاماً لعام 2024 إلى يوم 15 أكتوبر 2024 بدلاً عن 15 سبتمبر 2024 .

كان المجلس الأعلى للثقافة أعلن عن فتح باب التسجيل في مسابقة لجنة التراث الثقافي غير المادي (الفنون الشعبية) لفنون العزف على آلة المزمار للكبار والبراعم حتى سن ١٧ عاماً لعام 2024.

وتأتي بنود المسابقة على النحو التالي:

أولاً:

1- العزف المنفرد للكبار ويكون على آلة المزمار مع اصطحاب اثنين عازفين (عازف طبل بلدي، وعازف مزمار تبِّيع)، وتكون المعزوفات عبارة عن عملين؛ واحد من الألحان التراثية والآخر من الألحان الشائعة الحديثة المنتشرة.



- الجائزة الأولى ۱۰۰۰۰ جنيه.

- الجائزة الثانية ٨٠٠٠ جنيه.

- الجائزة الثالثة ٥٠٠٠ جنيه.

2- العزف المنفرد على آلة المزمار بدون مصاحبة آلية، ويقدم المتسابق عملين؛ أحدهما تراثي والآخر ارتجالات تبرز مهارات العازف في مقامات موسيقية متنوعة.



- الجائزة الأولى ٥٠٠٠ جنيه.

- الجائزة الثانية ٤٠٠٠ جنيه.

- الجائزة الثالثة ٣٠٠٠ جنيه.

ثانيًا:

3- العزف المنفرد للبراعم (المرحلة السنية حتى ١٧ عاماً) على آلة المزمار مع اصطحاب اثنين عازفين (عازف طبل بلدي، وعازف مزمار تبِّيع)، ويجوز أن تكون المصاحبة لعازفين من الكبار.

- الجائزة الأولى ۷۰۰۰ جنيه.

- الجائزة الثانية ٥٠٠٠ جنيه.

- الجائزة الثالثة ٣٠٠٠ جنيه.

• يقوم المتسابق بملء استمارة المشاركة بإدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة ونماذج من الأعمال للمتقدمين (بصيغة CD إن وجدت).

• على المتسابق أن يرفق صورة بطاقة الرقم القومي.

• أو إرسالها على العنوان التالي: 1ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة – إدارة المسابقات.

• موعد التقدم للمسابقة أول يوليو ۲۰۲٤ على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الأعمال 15 أكتوبر ٢٠٢٤.

تليفون: 27353749

web site: www.scc.gov.eg