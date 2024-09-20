شقيق جوليا روبرتس يعتذر عن نسبه نجاحها إليه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتذر الممثل إريك روبرتس، شقيق الفنانة الحائزة على جائزة الأوسكار جوليا روبرتس، عن نسبه الفضل عن نجاح مسيرتها المهنية إلى نفسه.

وفقًا لمجلة People، كتب في مذكراته بعنوان “قطار هارب: أو قصة حياتي حتى الآن”: “آمل أن تقبل جوليا هذا الاعتذار العلني. كان من الغباء أن أقول ذلك”.

وكان إريك، وهو والد الممثلة إيما روبرتس أيضًا، تصدّر عناوين الأخبار في عام 2018 عندما قال لمجلة Vanity Fair: “لولا أنا، لما كانت هناك جوليا روبرتس ولا إيما روبرتس كمشاهير، كممثلات، وأنا فخور جدًا بذلك”.

وأضاف: “وأنا فخور جدًا لأن الجميع يعرف أنني كنت الأول، لأنني كنت الأول بفارق كبير، كنت أول من حصل على ترشيحات لجوائز الغولدن غلوب والأوسكار، لذلك أنا فخور بذلك”، كما نسب الفضل لنفسه في التعاقد مع جوليا في WME الشبكة العملاقة في عالم الترفيه والموضة والرياضة.

يذكر أن إريك (68 عاماً) انتقل إلى مدينة نيويورك في سن الـ17 لتحقيق مهنته كممثل، حيث حصل على دوره المميز في فيلم King of the Gypsies عام 1978، ثم نال أول ترشيح لجائزة الأوسكار عن دوره المساعد في فيلم Runaway Train عام 1985.

ووصلت أخته الصغيرة جوليا روبرتس (56 عاماً) إلى نيويورك عام 1985 وبدأت مسيرة مهنية مثمرة تجاوزت مسيرته المهنية في النهاية.