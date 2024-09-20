إليسا: قلنا دائماً إنّ لبنان لا يريد الحرب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّقت النجمة اللبنانية إليسا على الغارة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مجددة تأكيدها أنّ “لبنان لا يريد الحرب”.

وكتبت إليسا عبر منصّة “إكس”: “قلنا دائماً إنّ لبنان لا يريد الحرب فبدأ البعض بالتحريض علينا. وكلّ ما أردناه هو حماية لبنان وكلّ اللبنانيين من دون استثناء وتجنيبهم الموت والحرب التي وصلت إلى العاصمة بيروت”.

وأضافت: “نكرّر تجديد المطلب الوطنيّ: لبنان لا يريد الحرب”.

وأشارت وزارة الصحّة اللبنانية إلى ارتفاع عدد ضحايا الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبيّة لبيروت إلى 9 وإصابة أكثر من 59 شخصاً في إحصاء أوّليّ.