شكرا لقرائتكم خبر عن أمير رمسيس يكشف عن فيلم مشروع تخرجه "وسط البلد".. وهاني لاشين: تكلف 150 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض فيلم "وسط البلد" ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية، وهو مشروع تخرج المخرج أمير رمسيس للفنان عمرو سعد.

وقال المخرج أمير رمسيس، خلال ندوة "تجارب ورؤى لرحلة إبداعية"، إنه سعيد بتصوير فيلم وسط البلد وصور في شوارع حقيقية بوسط البلد، وأنه يحب التحضير الجيد للعمل قبل بدء التصوير، وتحديد اللقطات والزوايا.

كما عرض فيلم مع مرتبة الشرف للمخرج هانى لاشين وتم تصويره عام 76، وقال هانى أن الفيلم وقتها كلفه 150 جنيه، وتحدث هانى عن حب نجله للسينما ويتمنى أن يصبح فى المستقبل ممثل.

ويقام مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية من 19 إلى 24 ديسمبر الجارى وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر .

ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ .

47 فيلما تتنافس على جوائز الدورة الثانية لمهرجان منها 9 أعمال في مسابقة الأفلام الطويلة، وفى مسابقة الفيلم القصير 20 عملا، وتعرض مسابقة أفلام الطلبة 18 فيلما.