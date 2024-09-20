شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج هاني لاشين يكشف عن سبب حبه للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج هانى لاشين، عن حبه للسينما خلال ندوته المقامة ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية، قائلاً: "اتخرجت من مدرسة قصر الدوبارة وكان دائمًا عندى صراع داخلى هكون إيه بتاع مزيكا ولا إيه بالظبط لحد بعد الثانوية، ولقيت السينما الفن السابع جمع كل أنواع الفنون التي أحبها ولو مارست هذا الفن يبقى مارست كل الفنون التى وقعت فى غرامها والسينما سحرتنى ولم يكن في عائلتى أي شخص يعمل في السينما ليدعمنى ولكن شغفى بالسينما كان الدافع".

وقد عرض فيلمين للراحل عمر الشريف، ويمثلان بدايات المخرج هاني لاشين، الاول هو مشروع تخرجه من المعهد العالي للسينما، خطوات فوق الماء والثاني فيلم القارب ، والذي يعد بداية التعاون المشترك بينه وبين الفنان الراحل عمر الشريف، وقدمه لاشين عام 1980 بعد تخرجه من المعهد بأربعة أعوام.

ويقام مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية من 19 إلى 24 ديسمبر الجارى وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ.

47 فيلما تتنافس على جوائز الدورة الثانية لمهرجان منها 9 أعمال في مسابقة الأفلام الطويلة، وفى مسابقة الفيلم القصير 20 عملا، وتعرض مسابقة أفلام الطلبة 18 فيلما.