شغل الصحافة الإيطالية.. معتصم النهار يتألق في عرض Tods في ميلانو

بيروت - سلوى ياسين - بتجــرد – ميلانو، إيطاليا: حضر النجم معتصم النهار عرض أزياء Tods لموسم ربيع وصيف 2025، حيث تمت دعوته من قبل إدارة العلامة لحضور هذا الحدث المميز في عالم الموضة. وقد أقيم العرض في قلب منطقة الأزياء بميلانو، وجذب عددًا من أبرز الأسماء في عالم الموضة والترفيه.

تألق النهار بإطلالة أنيقة وعصرية، تعكس روح تو ديس، إذ اختار ملابس تجمع بين الأناقة الكلاسيكية والحداثة. وكانت خياراته تعكس ذوقه الرفيع وفهمه العميق للموضة.

عرضت مجموعة Tods لموسم ربيع وصيف 2025 تلاعبًا رائعًا بين الفخامة والعملية، حيث شملت أحذية فاخرة، وتصاميم مميزة من القطع الجاهزة، فاستمتع الحضور بتشكيلة ملونة وتصاميم مبتكرة تعكس الحرفية التي تشتهر بها Tods. وكان النهار، المعروف بحسه الرفيع في الموضة، يظهر إعجابه بالفن وراء كل قطعة، ويتفاعل مع الحضور والمصورين.

في مقابلة قصيرة خلال الحدث، أعرب النهار عن إعجابه بالتزام تو ديس بالجودة والأناقة. حيث قال: “إن حضور هذا العرض هو شرف لي. تمثل Tods الاندماج المثالي بين التقليد والحداثة، ويسعدني أن أكون جزءًا من هذا الاحتفال بالإبداع”.

لقد سلطت مشاركة معتصم النهار في عرض أزياء Tods لموسم ربيع وصيف 2025 الضوء على تأثير المواهب الشرق أوسطية في عالم الموضة العالمي. ومع استمرار الأمسية، كان من الواضح أن تأثير النهار يمتد إلى ما هو أبعد من التمثيل؛ حيث يستمر في إلهام الكثيرين من خلال اختياراته في الموضة ومشاريعه الفنية.

شغل معتصم النهار الصحافة الإيطالية بمشاركته في العرض، فتحدّثت مختصون بالموضة عن المجموعة المدهشة وظهور النهار الرائع، مما يبرز فصلًا آخر ناجحًا في التقاطع بين الموضة والنجومية.

لم يكن عرض Tods لموسم ربيع وصيف 2025 مجرد عرض للأزياء؛ بل كان شهادة على الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، مع وجود شخصيات مثل معتصم النهار في الصدارة.