شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج هاني لاشين: عمر الشريف تقاضى 3 آلاف جنيه في فيلم أيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج هانى لاشين، عن علاقته بالنجم الراحل عمر الشريف، خلال الندوة المقامة حاليًا ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية.

وقال هانى لاشين: "كان عندى 24 سنة لسه ببتدى وكنت محتاج عمر الشريف يسجل بصوته على فيلم خطوات فوق الماء، وهو كان نجم عالمى ومشهور جدًا وأنا فى بدايتى ذهبت له شاف الورق وكلامه قالى هنسجل امتى وبالفعل ثانى يوم ذهب الاستوديو وسجل الصوت".

وتابع: "وبعد كده عمر الشريف قالى إيه أفكارك الأخرى عاوز أكون معاك قلتله فى فيلم أيوب وتقاضى 3 آلاف جنيه فقط عن الفيلم وفى فيلم الأراجوز قال ليا حط الفلوس اللى هتصرفها على الشاشة وبلاش أقعد فى فندق وتجيب ليا عربية للتصوير، قد إيه هو نجم عظيم وكبير يقف أمام الصاعدين ويهتم بهم، والنهاية لما نصنع الأفلام هنصنع النجوم".

وبدأ المخرج عمر عبد العزيز، الندوة المقامة حاليًا بمهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية بالترحم على السيناريست عاطف بشاى الذى رحل عن عالمنا شهر أغسطس الماضى، قائلاً: "فى البداية نترحم على صديقى عاطف بشاى".

ويحاور المخرج عمر عبد العزيز، صديقه المخرج هانى لاشين عن بدايته وإخراج فيلمين للراحل عمر الشريف.

وقد عرض فيلمين للراحل عمر الشريف، ويمثلان بدايات المخرج هاني لاشين، الاول هو مشروع تخرجه من المعهد العالي للسينما، خطوات فوق الماء والثاني فيلم القارب ، والذي يعد بداية التعاون المشترك بينه وبين الفنان الراحل عمر الشريف، وقدمه لاشين عام 1980 بعد تخرجه من المعهد بأربعة أعوام.

ويقام مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية من 19 إلى 24 ديسمبر الجارى و تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر .

ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ .

47 فيلما تتنافس على جوائز الدورة الثانية لمهرجان منها 9 أعمال في مسابقة الأفلام الطويلة، وفى مسابقة الفيلم القصير 20 عملا، وتعرض مسابقة أفلام الطلبة 18 فيلما.